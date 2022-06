Eine Begegnung der ungeheuren Art: Eine 62-jährige Grazerin traf beim Betreten ihres Wohnhauses auf einen Einbrecher. Nun sucht die Polizei nach dem Mann.



GRAZ. Es muss ein ordentlicher Schrecken für die Frau gewesen sein: Am Mittwochvormittag kam die 62-Jährige nach Hause in ihr Einfamilienhaus in Graz-Waltendorf. Beim Betreten stand ihr plötzlich ein Einbrecher gegenüber. Geschreckt dürfte sich dieser genauso haben – er ergriff sofort die Flucht.

Flucht in Richtung Stadt

Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Unbekannte durch Aufbrechen eines Kellerfensters in das Innere des Gebäudes gelangt war. Nachdem er die Hausbesitzerin gesehen hatte, flüchtete er wieder zurück in den Keller und durch eben jenes Fenster, das er zuvor aufgebrochen hatte. Seine weitere Flucht setzte er mit einem Fahrrad auf der Angelo-Eustacchio-Gasse in Richtung stadteinwärts fort. Eine Alarmfandung blieb erfolglos.

Polizei bittet um Mithilfe

Nun sucht die Polizei nach dem Täter. Laut Personenbeschreibung ist er 1,85 Meter groß, ca. 50 Jahre alt und hatte eine Stirnglatze mit kurzen schwarzen Haaren. Er trug Arbeitskleidung in Schwarz und Dunkelblau.

Hinweise an die Polizeiinspektion Graz-Plüddemanngasse unter 059133/6591-100.

Der Mann wird verdächtigt, diversen Schmuck gestohlen zu haben. Die Höhe des entstanden Schadens ist noch nicht bekannt.

