Ab 12. September: Neue Endhaltestellen für die Bim-Linien 3 und 4

Eine größere Umstellung für alle Öffi-Fahrer: Ab 12. September tauschen die Linie 3 im Westen und die Linie 4 im Norden ihre Endhaltestellen.



Im Sommer sind baustellenbedingt die Linienführungen der Holding Graz Linien anders, spätestens zu Schulbeginn ist aber normalerweise alles wie früher. Diesmal nicht: Die Straßenbahnen der Linien 3 und 4 ändern dauerhaft ihre Linienführung.

So wird die Linie 3 ab 12. September regulär von der Haltestelle Krenngasse über den Hauptplatz bis Andritz führen.

Die Linie 4 fährt von Liebenau über den Hauptplatz weiter in die Laudongasse.

Es gibt somit nunmehr am Jakominiplatz zwei Abfahrtsstellen nach Andritz: Jene in der Haltestelle der Linie 5 und jene in der Haltestelle der Linien 1,3,6 und 7 (vor den Marktständen).

Taktverdichtung und Fahrgaststrom



Ende 2021 wird es zu einer weiteren Änderung kommen: Die Linie 4 fährt dann in den neuen Stadtteil Reininghaus, die Linie 6 wird in die neu entstandene Smart City führen.

Als Gründe für den Ästetausch nennt die Holding Graz die Taktverdichtung der Linie 4, die im 6-Minuten-Intervall an Werktagen unterwegs sein wird. Bisher fuhren die Linien 4 und 5 an Werktagen im 7/8-Minuten-Intervall. Ab 12. September verkehrt die Linie 4 an den Nachmittagen von Werktagen neu in einem 6-Minuten-Intervall. Der Grund für den höheren Takt ist das starke Fahrgastaufkommen im Bereich Liebenau – Jakominiplatz der Linie 4.

"Somit ist bei einem 6-Minuten-Intervall der Linie 4 und einem 8-Minuten-Intervall der Linie 5 ein geregelter Intervallfahrplan nach Andritz nicht mehr möglich und würde in weiterer Folge zu einem Konvoifahren nach Andritz führen", heißt es von der Holding.

Ein weiterer Grund für den Tausch ist der veränderte Fahrgaststrom vom Hauptbahnhof in Richtung Liebenau. "Immer mehr Fahrgäste nutzen die Strecke vom Hauptbahnhof in Richtung Osten beziehungsweise wollen auf direktem Wege dorthin. Mit der neuen Linie 4 und der Streckenführung von Liebenau über den Hauptplatz bis zum Hauptbahnhof und in die Laudongasse wird der Wunsch vieler Fahrgäste nach einer direkten Verbindung Realität", führt die Holding in ihrer Erklärung aus.