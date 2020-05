AMS: Erwartete Dynamik am Grazer Arbeitsmarkt

AMS-Experte Jürgen Schrei analysiert die Situation am Arbeitsmarkt und zeigt sich vorsichtig optimistisch.



11.777 Arbeitslose mehr als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres, ein Plus von über 80 Prozent und insgesamt über 26.000 arbeitslose Menschen – all das nur in der Stadt Graz. Diese aktuellen Zahlen des AMS aus dem Monat April sorgen auf den ersten Blick für heftige Sorgenfalten in der Murmetropole.

Jürgen Schrei, Geschäftsstellenleiter des Arbeitsmarktservice Graz-Ost, gibt aber Hoffnung: "Wir erwarten eine starke Dynamik in den kommenden Tagen und Wochen – die Situation kann sich auch schnell wieder positiver entwickeln."

Noch nie da gewesen



Generell fällt eine Analyse der aktuellen Lage des Grazer Arbeitsmarktes aufgrund ihrer enormen Komplexität nicht leicht, wie der Experte erklärt: "Wir befinden uns natürlich in einer noch nie dagewesenen Situation, deswegen müssen wir die aktuelle Lage auch wöchentlich neu beurteilen." Der Grazer Arbeitsmarkt werde vor allem durch seine industriellen Großbetriebe und die Gastronomie charakterisiert, "deswegen gibt es speziell in der Gastronomie aktuell besonders viele Arbeitslose. In der Produktion haben wir das Glück, dass Betriebe wie Magna die Arbeit schon wieder aufgenommen haben." Einen Wermutstropfen gebe es aber auch: "In der Gastronomie wissen wir bereits jetzt von vielen Betrieben, die am Beginn nur mit verringerten Kapazitäten aufsperren werden, da davon ausgegangen wird, nicht kostendeckend arbeiten zu können."

Positive Zeichen



Von Seiten des Arbeitsmarktservice habe man auch auf die aktuelle Krisensituation reagiert: "Wir konnten teilweise Kurse unter bestimmten Voraussetzungen wieder aufnehmen und haben uns in der Schwerpunktsetzung wieder vermehrt auf Vermittlungs- und Informationsarbeit konzentriert."

Generell spricht Schrei in Graz trotz der deutlichen Zahlen von positiven Zeichen: "Die Situation in Graz ist mit rund 82 Prozent gestiegener Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr eine Spur stabiler als in der restlichen Steiermark. Wir rechnen durch die immer mehr zurückgezogenen Maßnahmen mit weiteren positiven Zeichen in den kommenden Tagen und Wochen. Jede Deeskalationsstufe durch die Regierung wird jetzt helfen."^Stefan Haller