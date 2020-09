"Und gemütlicher, nicht cooler" – Architekt Guido Strohecker über seine Visionen für die Grazer Innenstadt.

Guido R. Strohecker sorgt in Graz seit Jahren mit seinen Projekten für Aufsehen. Gerade arbeitet er am Aus- und Umbau des Zara-Gebäudes am Joanneumring und auch seine Bienengarage ist noch immer im Gespräch. Für die WOCHE erklärt er, welche Schritte in der Innenstadt unternommen werden könnten, um sie attraktiver zu machen. Zudem verrät er, wieso es in Graz "menscheln" sollte.

Mehr Fußgängerzonen

"In der Zeit, in der wir jetzt leben, wird sich einiges ändern und das ist gut so. Es braucht dringend ein Umdenken und die Realisierung von nachhaltigen Konzepten mit viel Grünraum. Diese müssen aber genau geprüft werden", sagt Guido R. Strohecker.

Die Erweiterung von Fußgängerzonen sieht er als unausweichlich. "Die Geschäftsviertel in der Kaiserfeldgasse und Neutorgasse könnten dadurch deutlich belebt werden", führt er aus.

Straßen für die Menschen

Autos in der Innenstadt: ja oder nein? Es ist fast eine Glaubensfrage. Der Architekt hat dazu eine klare Meinung und schließt so den Kreis zu seiner Bienenstockgarage: "Wir können Autos in der Innenstadt nicht verbieten. Es ist nicht jeder jung und fährt mit dem Rad. Aber wir müssen die Autos von der Oberfläche wegbringen, um mehr Raum für die Menschen zu schaffen." Man müsse die Mobilität als Ganzes sehen und Autos, Öffis, Radfahrer und Fußgänger gemeinsam betrachten und alle berücksichtigen. "Egal, ob Diesel, Benzin, Elektro, Wasserstoff oder autonome Fahrzeuge: Wir werden die PKW in der Stadt unterbringen müssen", betont er.

Innenstadt attraktivieren: In der Herrengasse soll eine Atmosphäre geschaffen werden, die zum Verweilen und Shoppen einlädt.

Foto: Jorj Konstantinov

hochgeladen von Martina Maros-Goller

Plätze haben Potenzial

Ein weiterer Punkt, der Strohecker am Herzen liegt: die Plätze. "Hier müssen wir mehr Attraktivität bieten." Als Parade-Negativbeispiel nennt er den kleinen, eingezäunten Kinderspielplatz am Eisernen Tor. "Wir haben wenige Meter weiter einen Park, wo wir einen großartigen Spielplatz in einer grünen Umgebung realisieren könnten." Und auch der Bereich um den Brunnen habe laut Strohecker viel Potenzial. "Man muss es nur richtig angehen, genauso wie die Herrengasse", hält der international tätige Architekt fest. Eine Allee werde sich aufgrund der Straßenbahnen dort nicht spielen, aber mehr Sitzgelegenheiten und eine Atmosphäre, die zum Verweilen und Shoppen einlädt, soll her. "Graz muss menschlicher und gemütlicher werden. Nicht cooler und noch zubetonierter", appelliert er.

Dazu gehört laut ihm auch der richtige Mix an Unternehmen und Geschäften in der Innenstadt. "Wir müssen uns ansehen, was ist schon da und was fehlt noch."

Trendwende muss her

Die Architektur müsse ganz anders gedacht werden und viel mehr in die Planungen einbezogen werden. "Es braucht eine nachhaltige Begrünung im Innenstadtbereich. Parkbänke und Blumentöpfe sind zu wenig, es braucht eine tiefgreifende Trendwende für die nächsten Generationen", ruft Strohecker auf und betont, dass ihm die Attraktivierung der Innenstadt sehr am Herzen liegt, weshalb hier mit vereinten Kräften gearbeitet werden sollte.