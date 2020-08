Im Rahmen unserer Kampagne "Steiermark, da bin ich gern" möchten wir über den Sommer hinweg die schönsten Ecken unserer Steiermark aufzeigen. Passend dazu verlosen wir ab sofort exklusive Steirertickets!

Von der Weinstraße, über den Schöckl bis hin zum grünen See – in der Steiermark gibt es einzigartige Plätze zu erkunden. Das heurige Jahr bietet sich dazu an, die schönsten Routen und Destinationen im eigenen Bundesland (wieder) zu entdecken. Und dabei möchten wir euch unterstützen!

Besondere steirische Erlebnisse

Ab sofort verlosen wir regelmäßig ein exklusives Steirerticket für unsere Leserinnen und Leser. Dahinter verbergen sich Abenteuer, Blicke hinter die Kulissen und einzigartige Führungen quer durch das grüne Herz Österreichs. Die WOCHE Steirertickets sollen aufzeigen, wie vielfältig die Steiermark doch ist und gleichzeitig Lust auf eine Entdeckungsreise vor der eigenen Haustüre machen!

Das 3. Steirerticket

In dieser Woche dürfen wir ein Steirerticket für insgesamt fünf Gäste im Schloss Kornberg verlosen.

Mitten im Steirischen Thermen- & Vulkanland, direkt an der Schlösserstrasse liegt das traumhafte Schloss, welches nicht nur für Hochzeiten und Ritteressen, sondern auch Ausstellungen und Veranstaltungen bekannt ist. Vor zwei Jahren wurde das Schloss um das Ausstellungszentrum Meierhof zu Schloss Kornberg erweitert.

Konsul Mag. Andreas Bardeau führt die Gewinner des Steirertickets persönlich durch das Schloss und genießt anschließend mit ihnen ein gemütliches Abendessen.

Privatführung gewinnen

Der Gewinn beinhaltet jedoch nicht nur eine exklusiven Blick hinter die Schlossmauern mit Konsul Mag. Andreas Bardeau, sondern auch ein einzigartiges kulinarisches Rahmenprogramm:

Sektempfang im roten Salon

Privatführung mit Konsul Mag. Andreas Bardeau durch das Schloss, inklusive Privaträumlichkeiten, Dachboden und Waffenkammer

Abendessen mit Konsul Mag. Andreas Bardeau beim Schlosswirt Kornberg, Begrüßung und spezielles Menü mit Schlosswirt Klaus Klöckl, Verkostung des Schlossweines vom Weingut Dietl (Gewinner der Asia Wine Trophy 2020)

Um das zweite Steirerticket zu gewinnen, müssen Sie lediglich hier auf "Teilnehmen" klicken. Die Aktion läuft zwei Wochen lang, der/die GewinnerIn wird per E-Mail verständigt. Wir wünschen viel Glück!

Steirerticket: Schloss Kornberg

