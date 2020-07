Auwiesen Naherholungsgebiet - Großraum Graz

Das Naherholungsgebiet ,,Auwiesen",

liegt im Süden von Graz.

Es beginnt nach der A2 Südautobahn-Brücke

und ist mit dem Fahrrad durch die Unterführung,

(Murfelder Straße 260 - Ecke - Eisbachgasse 900)

entlang vom Murufer sehr leicht zu erreichen.

Das Naherholungsgebiet mit einer Liegewiese von 3.500 Quadratmetern,

liegt genau vor dem Altarm Thondorf und der ökologischen Halbinsel.

Das Areal hat 135.000 Quadratmeter und

30.000 Quadratmeter davon sind ökologische Zone.

In Thondorf ist das Areal ,,Auwiesen",

hinter dem Golf Club Liebenau (Golfstraße) gelegen.

Die kleine Halbinsel ist Naturschutzgebiet und es ist

nicht erlaubt, sie zu betreten

und auch alle anderen gekennzeichneten

ökologischen Zonen für Pflanzen/Tiere.

Auf der Liegewiese gibt es fünf Grillplätze, Liegedecks aus Holz,

mehrere Sitzgruppen und bei der Pumpstation gibt es Toiletten,

auch einen Trinkwasserbrunnen.

Für das Beobachten der Natur, gibt es drei Aussichtspunkte.

Auch für Hunde, gibt es einen eigenen Bereich.

In den 60er Jahren war in dieser unbewohnten Auenlandschaft,

ein Freiraum für weniger betuchte Menschen.

Heute ist es ein schönes Naherholungsgebiet,

für viele Grazerinnen und Grazer

und die Bevölkerung in den Nachbargemeinden.

Am Ende vom 19. Jahrhundert, wurde die Mur

sehr stark begradigt, um die Hochwassergefahr zu verringern.

Da die zahlreichen Schlingen und unbefestigten Gewässerabschnitte

der Mur nun begradigt waren, erhöhte sich die Fließgeschwindigkeit enorm

und sie grub sich tief in ihr heutiges Flussbett ein.

Das Areal ,,Auwiesen" entlang der Mur im Grazer Becken,

wurde ausgehend vom Kraftwerksbau in Gössendorf,

für die Bevölkerung der Stadt Graz und

die Nachbargemeinden als Erholungsgebiet

möglichst naturnah gestaltet.

Das Naherholungsgebiet ,,Auwiesen" wurde im Frühjahr 2013 eröffnet.

Seit der Eröffnung wird das Naherholungsgebiet ,,Auwiesen"

von der Bevölkerung für sportliche Aktivitäten,

Picknicken und zum Abschalten vom Alltag genutzt.

Wegen dem großen Andrang, wurden im März 2020

einige Park- und Halteverbotszonen, rund um die ,,Auwiesen"

(Nähe der Autobahnbrücke) errichtet.