Die Betreuungsorganisation "Zeitpolster" bietet innovative Ansätze, um eigenverantwortlich die persönliche Altersvorsorge zu sichern. Derzeit werden Pionier:innen für den Aufbau des Projektes in Graz gesucht.

GRAZ. Viele Menschen sorgen sich darum, wie und von wem sie im Alter betreut werden können. Im Bereich Betreuung scheint sich aufgrund des demografischen Wandels und verschiedenen anderen gesellschaftlichen Entwicklungen einiges verändert zu haben, wodurch neue Möglichkeiten geschaffen werden müssen, um das Bedürfnis einer Altersvorsorge abdecken zu können.

"Heute helfe ich, morgen wird mir geholfen"

Das Betreuungsprojekt "Zeitpolster" versucht nun diese Thematik zu adressieren: Ganz nach dem Motto "Heute helfe ich, morgen wird mir geholfen" sollen Helfende ältere Menschen, Familien mit Kindern oder Menschen mit Behinderung unterstützen und erhalten dafür eine Zeitgutschrift, die sie später einlösen können, wenn sie selbst Betreuung benötigen.

Die Einsatzfelder der Betreuer:innen sind einfache alltägliche Hilfsdienste wie beispielsweise Fahrdienste und Begleitungen, administrative Hilfe, Hilfe im Haushalt und Garten, die Entlastung von pflegenden Angehörigen und Kinderbetreuung.

Foto: Zeitpolster

hochgeladen von Antonia Unterholzer

Pionier:in werden

Der österreichweite Verein mit Sitz in Dornbirn besteht seit 2018 und hat bereits einige Gruppen in insgesamt fünf Bundesländern. Als nächstes soll ein Zeitpolster-Team in Graz aufgebaut werden. Die ersten Interessent:innen sind bereits gefunden und brauchen zum Start noch Unterstützung. „Wir möchten mit unserer Arbeit vielen älteren Menschen und Familien eine wertvolle Stütze im Alltag sein und pflegende Angehörige entlasten“, erklärt Gründer Gernot Jochum-Müller.

„Wir möchten mit unserer Arbeit vielen älteren Menschen und Familien eine wertvolle Stütze im Alltag sein und pflegende Angehörige entlasten“ – Gernot Jochum-Müller.

Gesucht für das Team werden Menschen mit etwas Zeit, die eine sinnvolle Aufgabe suchen und die ein neues Projekt starten möchten. Alle Team-Mitglieder arbeiten freiwillig, bekommen für ihr Engagement aber auch Stunden gutgeschrieben – für den Tag, an dem sie selbst einmal Hilfe brauchen sollten.

Wurde dein Interesse an dem Projekt geweckt? Unter www.zeitpolster.com erhaltest du alle näheren Informationen.

Mehr zu dem Thema:

Neues Betreuungs- und Vorsorgenetz in St. Johann wächst