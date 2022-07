In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Trafik in Graz St. Peter zu einem Brand. Ein Zeuge verständigte die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.



GRAZ ST. PETER. Gegen 21.30 Uhr bemerkte ein Zeuge, wie sich in einer Trafik ein Brand entwickelte und verständigte die Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit drei Löschgruppen und zwei Spezialfahrzeugen im Einsatz und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Laut Angaben des Einsatzleiters, sei es vermutlich durch eine defekte Neonröhre, die von der Decke gefallen war und den darunter befindlichen Kartenständer entzündet hatte, zum Brandausbruch gekommen.

