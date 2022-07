Am Freitagmorgen, dem 1. Juli, kam es in Graz-Andritz zu einem Brand eines geparkten Kleintransporters. Ausgelöst dürfte den Brand im Kofferraum gelagertes Camping-Zubehör haben.



GRAZ. In den frühen Morgenstunden, gegen 1.30 Uhr, nahm ein Nachbar Rauchgeruch in seinem Wohnhaus wahr und machte sich auf die Suche nach der Ursache. Daraufhin bemerkte er den in Flammen stehenden Kleintransporter, der im Carport vor der Wohnhausanlage abgestellt war. Der Mann reagierte schnell und versuchte mit mehreren Feuerlöschern den Brand einzudämmen.

Die Berufsfeuerwehr konnte den Fahrzeugbrand schließlich unter Kontrolle bringen. (Symbolbild)

Foto: Dominik Sostman/Unsplash

Akku und Gasflaschen im Auto

Die Berufsfeuerwehr Graz konnte schließlich mit 31 Kräften und 7 Fahrzeugen ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Häuser verhindern und den Brand unter Kontrolle bringen. Grund für den Brand dürften im Kofferraum des Transporters abgelegte Akkus sowie mehrere Camping-Gasflaschen gewesen sein. Der entstandene Schaden ist der Polizeidirektion Steiermark bislang noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern noch an.



