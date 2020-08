Charity-Event - GIVE A SMILE TOUR 2020 - Familypark-Graz!

Zahlreiche Künstler & Schausteller stellen sich am Wochenende

in den Dienst der guten Sache, um für die

"GIVE A SMILE TOUR 2020"

Geld für benachteiligte Kinder in Österreich zu sammeln.

Bei freiem Eintritt und ohne Gagen,

sammeln alle gemeinsam für die

"GIVE A SMILE TOUR 2020".

Das gespendete Geld wird eine Woche später,

am 29. August 2020 auf der Bühne,

der Kindercharité Lady Monika Prinz aus Wien übergeben.

Am Freitag dem 21. August 2020,

gibt es von 14:00 bis 22:00 Uhr ermäßigte Fahrpreise.

Am Samstag dem 22. August 2020:

Aktion Familypass Euro 15,- von 10:00 bis 14:00 Uhr

Familypass Besitzer gratis Eis

auch von 10:00 bis 14:00 Uhr

Aktion Grillhendl mit gratis Kartoffelsalat.

"GIVE A SMILE TOUR 2020"

für benachteiligte Kinder.

Live-Auftritte von Claudia Sieri, Sabine Seitinger,

Marco Schlech, Inferno, Erich Frei und Adriana.

www.kindercharity.org

Sonntag am 23. August 2020:

Frühschoppen mit DJ Albert

Kinderprogramm, der Kasper kommt um 10:30 Uhr

Aktion Grillhendl mit gratis Kartoffelsalat

Weitere Live-Auftritte für

"GIVE A SMILE TOUR 2020"

von Johannes Spanner, JELFI,

Patrick Maierhofer und Swengelbert.

Änderungen im Programm sind möglich!

www.familypark.at