Viel zu feiern gibt es bei Manfred "Cook" Koch und seiner Band Egon7: ein Jubiläum, ein Comeback und eine Neuerscheinung stehen 2022 auf der Agenda.

GRAZ. Musikalisch umtriebig war er ja schon immer: Manfred "Cook" Koch. Kommendes jahr gibt es gleich drei große Anlässe zu feiern, die den Grazer Musiker sowohl vor, auf und hinter der Bühne in Atem halten werden.

2022 gilt es zunächst das 25(+2)-jährige Jubiläum der Band Egon7 zu feiern, die mittlerweile in ganz Österreich von zahlreichen Bällen, Veranstaltungen und als Ö3-Coverband sprichwörtlich bekannt ist wie der bunte Hund. "Cook" selbst zwar kein Gründungsmitglied, jedoch in den Anfangstagen zu der band gestoßen, leitet diese bereits seit vielen Jahren und hätte sich nie träumen lassen, in welche Höhen dieses Projekt steigen würde. Besonders freut er sich auf die kommende Zeit, die nach zahlreichen Lockdowns hoffentlich wieder mehr Veranstaltungen und somit Konzerte erlaubt.

Konzerte und Musikvideos

Apropos Konzerte: 2022 gibt es auch für Cooks Management-Agentur viel zu tun, die wieder zahlreiche Stars zu Auftritten nach Graz holt. Neben David Hasselhoff, Sarah Conner und Silbermond werden sich kommendes Jahr Nico Santos, Wolfgang Ambros und Alvaro Soler ein Stell-dich-ein geben.Tickets können sich bereits jetzt über www.cook-music.at oder per Mail an office@cook-music.at gesichert werden.

"Glückskinder" nicht nur im richtigen Leben: Manfred "Cook" Koch und seine Frau Renate Koch-Pertl veröffentlichen im Mai 2022 ihr erstes gemeinsames Album.

Eine Premiere der anderen Art gibt es dann im Mai: das erste Album des Projekts "Glückskinder", welches sich aus Cook und seiner Frau Renate Koch-Pertl zusammensetzt, wird erscheinen. Damit wagen sich die beiden nicht nur mit selbst geschriebener Musik, sondern wollen auch positive Stimmung mit guten Botschaften und guter Musik verbreiten. Auch ein Musikvideo, welches bereits 2019 gedreht aufgrund der Corona-Pandemie jedoch noch nicht präsentiert werden konnte, steht bereits in den Startlöchern und wird gemeinsam mit dem Album Premiere feiern.

