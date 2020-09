Psychologe Philip Streit hat Tipps, wie es uns gelingt, die nötige persönlich Vor- und Umsicht im Umgang mit dem Virus zu entwickeln.

Das Spiel mit der Angst hat ganz gut, ja sogar sehr gut, funktioniert. Die Botschaft, dass bald jeder einen Coronatoten kennen würde, hatte gesessen. Dem Lockdown, der Maskenpflicht und den Ausgangsbeschränkungen hat das Volk brav gefolgt. Dank der Maßnahmen ist es dann Gott sei Dank nicht so schlimm gekommen.

Je mehr Einschränkungen allerdings wieder gelockert werden, scheint es so, als wäre alles auf einmal wieder vergessen worden. Nichts mehr, weder die Abstandsregeln noch der Babyelefant scheint in den Köpfen von uns zurückgeblieben zu sein und die Zahlen steigen wieder. Genauso steigt auch unsere Wut auf die Maßnahmen und die Überlegungen, neue Einschränkungen einzuführen. Der Satz „Das Auto soll das Virus importieren“ hatte bizarre Vorfälle auf den Grenzen mit 12 bis 14 Stunden Wartezeiten als Folge und die ganz Wilden kümmern sich um nichts mehr und feiern entweder wie vorher Partys oder üben sich in Demonstrationen ohne Abstandsregelungen einzuhalten.

Zeit zum Innehalten



Zusätzlich beginnt jetzt das Spiel mit den Schuldzuweisungen, welche aber rein gar nichts bringen. Das lässt das Ganze nur eskalieren. Genauso wie die Überlegung, jetzt wieder mit eiserner Härte durchzugreifen. Beides nützt niemandem und schon gar nicht der Wirtschaft, die einen zweiten Lockdown noch schwerer überleben würde. Jetzt ist es ganz offensichtlich an der Zeit, Inne zu halten, neue Schritte zu überlegen, Gedanken auszutauschen, sich zu besinnen und Selbstverantwortung zu übernehmen.

Aber wie geht das? Die Psychologie und die Soziologie haben darauf eine ganz klare Antwort: Nur durch Kooperation miteinander und das Pflegen guter Beziehungen! Untersuchungen belegen, dass viele qualitativ gute Beziehungen unserer Fähigkeit zur Selbstkontrolle und Selbststeuerung stärken. Und genau das brauchen wir jetzt.

Tipps

Hier nun einige Ideen, was Sie selbst dafür tun können, um Vor- und Umsicht zu erreichen:

1. Wenn möglich, hören Sie auf, mit sich selbst und mit anderen unzufrieden zu sein und zu schimpfen. Pflegen Sie stattdessen einen liebevollen, akzeptierenden Umgang. Unterstellen Sie den anderen gute Motive und unterstützen Sie sich gegenseitig.

2. Werden Sie bewusst langsamer und halten Sie mit Herz und Hirn inne.

3. Bemerken Sie sich selbst auf eine positive Art und erkennen Sie das, was Ihnen gelingt. Bemerken Sie auch die anderen und schwingen Sie mit ihnen im Positiven.

4. Etablieren Sie sogenannte „wenn, dann“ Muster. Das bedeutet: Immer wenn xy passiert, dann tun Sie etwas Bestimmtes. Zum Beispiel: „Immer, wenn ich rausgehe, habe ich eine Maske mit und halte Abstand“ oder „Immer, wenn ich jemanden treffe, blicke ich ihm in die Augen, bleibe aber etwas weg“.

5. Halten Sie die Regeln, die Sie für sich selbst gesetzt haben, auch, so gut wie möglich, innerhalb des engen Freundeskreises oder der eigenen Familie ein.

6. Schaffen Sie so neue Gewohnheiten der Umsicht, Vorsicht und Achtsamkeit.

So entsteht eine neue Gelassenheit, die wir so dringend, nicht nur im Umgang mit dem Coronavirus, sondern auch für unser gelingendes Leben und unsere Zukunft brauchen.

Der Experte



Philip Streit ist klinischer Gesundheitspsychologe, Psychotherapeut, Lebens- und Sozialberater.

Seit 1994 leitet er das „Institut für Kind, Jugend und Familie“ in Graz, das auch jetzt für Sie unter 0316/77 43 44 da ist.

Web:www.ikjf.at

