Das Bauherrenmodell mit Wohnungseigentum

Das Kleine Bauherrenmodell bietet viele Vorteile gegenüber der klassischen Vorsorgewohnung.



Die Unterschiede des "Kleinen Bauherrenmodells" im Gegensatz zur klassischen Vorsorgewohnung bestehen in der Möglichkeit zur Inanspruchnahme eines Landesdarlehens und darin, dass die Anschaffungskosten verkürzt auf 15 Jahre abgeschrieben werden.

Details entscheiden



Bauherrenmodelle sind bei Investoren sehr beliebt, aber bei den Modellen gibt es einen wesentlichen Unterschied – dieser liegt im Detail: Beim "Großen Bauherrenmodell" ist man Teil einer Gemeinschaft und hat Miteigentum an der gesamten Immobilie. Beim "Kleinen Bauherrenmodell" kauft man jedoch eine Wohnung und kommt zusätzlich in den Genuss von Einkommenssteuervorteilen. Auch der 15-prozentige Annuitätenzuschuss bei der Assanierung (Förderung des Landes Steiermark) ist ein großer Vorteil. Die Vermietung erfolgt auf 15 Jahre nach dem Richtwert und man hat auch die Möglichkeit sämtlicher Zuschläge, sodass der Investor bei einer 40-Quadratmeter-Wohnung auf eine Nettomiete von rund 9,78 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche kommt. Die Summe all dieser Vorteile ergibt attraktive Renditen und erhebliche Einkommenssteuervorteile für den Investor. Die Renditen beginnend ab 4,5 Prozent aufwärts, sind realistisch, dennoch empfiehlt Karoline Mihelic von der "Top Consulting GmbH", die wesentlichen Faktoren wie Lage, optimierte Grundrisse, große Freiflächen in Form von Balkonen, Eigengärten oder Dachterrassen, welche für die Nachhaltigkeit und somit auch gute Vermietbarkeit entscheidend sind, nicht außer Acht zu lassen. Diese Faktoren kommen bei einem aktuellen Projekt in der Moserhofgasse 30, bei der TU-Innfeld aktuell zum Tragen. Details dazu auf www.m30.at.

----------------------------------------------------------------------------------

Die Vorteile des "Bauherren"



Das "Kleine Bauherrenmodell mit Assanierung" (siehe Artikel oben) gilt als vielversprechendes Modell im Bereich der Immobilienentwicklung. Laut Karoline Mihelic von der "Top Consulting GmbH" liegen die Vorteile für Investoren auf der Hand: "Als Investor ist man Wohnungseigentümer, es ist nur geringes Eigenkapital erforderlich, man bekommt eine Landesförderung, hohe Renditen und hat hohe Einkommenssteuervorteile. Außerdem bekommt man bei uns ein All-Inklusive-Paket mit Vermietungsservice."