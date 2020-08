Das Kunsthaus wird bald "aufgepickt"

Der "Friendly Alien" ziert schon bald eine Sonderbriefmarke der Post.



Das Kunsthaus Graz wird künftig auch auf einer Briefmarke zu bewundern sein. Im Rahmen der „Moderne Architektur in Österreich“ wird eine Sonderbriefmarke mit dem Kunsthaus erscheinen. Die Marke wird in einer Auflage von 310.000 in Bögen zu je 50 Stück ausgegeben, der Nennwert beträgt 2,75 Euro. Erstmals erhältlich ist die Marke ab dem morgigen Donnerstag, 20. August, von 12 bis 16 Uhr im Rahmen eines Sonderpostamtes im Kunsthaus – dabei können sich Käufer nicht nur einen Sonderstempel holen, sondern haben auch freien Eintritt ins Kunsthaus, wo derzeit die Ausstellungen "Bill Fontana" und "Wo Kunst geschehen kann" zu sehen sind.