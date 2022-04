Der Palmsonntag steht am Beginn der letzten Fastenwoche – und ist mit vielen Traditionen und kirchlichen Feierlichkeiten verbunden. Gemeinsam mit dem steirischen Volkskulturwerk schauen wir heute zum Palmbuschen-Binden ins Steirerland.

MARIAZELL. Der Palmsonntag, der letzte Sonntag in der Fastenzeit, läutet im kirchlichen Kalender die Karwoche ein. Der Palmsonntag erinnert dabei an Tag, als Jesus Christus in einer Palmprozession nach Jersualem eingezogen ist.

Aus diesem Grund wird dieser Einzug noch heute – mit regional charakteristischen Palmbuschen – durchgeführt. Dieser Umzug mit der Segnung der Palmbuschen führt dann in die Kirche, wo er mit der heiligen Messe seinen Abschluss findet.

Jede Region hat ihre Palmbuschen

Spannend wird's im Detail: Die verwendeten Palmbuschen können nämlich lokal sehr unterschiedlich sein, können sich sowohl in der Größe und Höhe als auch in der Machart unterscheiden. Prinzipiell spricht man einmal von Handbüscherln einerseits und Büscherln auf Stöcken oder Stangen andererseits. Allen gemeinsam ist aber jedenfalls die Tatsache, dass sie als Hauptbestanteil die „(Palm)Katzerln“ der Weidengewächse (die so genannten "Salicaceae") aufweisen. Ergänzt werden sie, je nach regionaler Überlieferung, durch Zweige vom Buchs, Segenbaum, „Lebensbaum“ oder „Zedernbaum“ (Thuje). Gebunden wurden sie (zumindest früher einmal) am Freitag vor dem Palmsonntag vor Sonnenaufgang.

Nach dem Fest ins Feuer

Den Palmbuschen kommen nach dem Palmsonntag übrigens die unterschiedlichsten Verwendungen zu: Die einen werden in Herrgottswinkeln aufgestellt, aus anderen werden am Karfreitag kleine Weihkreuze gefertigt, die am Ostersonntag in aller Herrgottsfrüh an Feld- und Wiesenrändern aufgesteckt werden. Andere Palmkätzchen wieder werden als Zugabe von Räuchermischungen für die weihnachtlichen Raunächte verwendet – und teilweise werden sie gar als Ganzes ins Feuer geworfen, um bei üblen Unwettern Haus und Hof Schutz zu bieten. Ganz modern finden mittlerweile kleine Palmbuscherln aber auch in Autos als Segensbringer ihren Platz.

Um zu zeigen, wie unterschiedlich diese Buschen sein können, dienen Beispiele aus dem Ausseerland, dem Paltental, dem Mariazellerland, dem Vulkanland und dem Ennstal:

Im Mariazellerland werden am Ende von 1-2 Meter langen Stangen Palmkätzchen und Thujenzweige in Buschen gebunden, die zudem von kunstvollen zwei- oder dreidimensionalen Buchskränzen, die mit bunten Seidenblumen und -bändern verziert sind, nochmals überbunden bzw. eingerahmt werden. Jung und Alt treffen sich zum Palmbuschenbinden im Heimathaus Mariazell.

Im Ausseerland kommt zu den Palmkatzerl häufig noch Erika, Buchs, Eibe, Thuje und Wacholder dazu, die mit sogenannten „Riatln" (das sind gespaltene Weidenzweige) gebunden werden, geschmückt mit Seidenmaschen und „Beigln" (einem ringförmigen Fastengebäck). Mancherorts sind mehrere Büschel, von verschiedenen Familien beigesteuert, an hohen Stangen befestigt.

In Gaishorn im Paltental werden kleinere Büscherl an meterhohen Palmstangen in unterschiedlichen Höhen festgebunden, wobei der Abschluss jeweils von einem größeren Buschen mit längeren Zweigen und bunten Bändern gebildet wird und die Stangen dazwischen mit bunten Seidenbändern umwickelt sind.

Bis zu 15 Meter Höhe erreichen die Palmbuschen in Haus im Ennstal und jährlich werden die längsten prämiert. Nach überlieferter Art werden dabei an einem langen Haselnussstecken Palmkatzerlzweige mit Spagat festgebunden und der Buschen mit bunten Krepppapier-Bändern und kleinen Äpfelchen geschmückt. Hie und da kommen noch Buchsbaumzweige hinzu, die für den frischen grünen Aufputz sorgen. Hier ist es der Brauch, dass die Palmbuschen, welche die Buben zur Segnung bringen, von ihren Großvätern gebunden werden. Durch geschicktes „Umlegen und Einfädeln" muss der Palmbuschen nach der Segnung und Prozession in den Kirchenraum gebracht werden.

Durch ein besonders kunstvolles Flechtwerk werden Palmkatzerl und Buchs zu Palmbuschen im Vulkanland in Stainz bei Straden gebunden. Es ist schon zur Tradition geworden, dass die Stainzer KorbflechterInnen am Freitag vor dem Palmsonntag zahlreichen BesucherInnen geduldig Anleitung geben, wenn diese ihre eigenen Büscherl gestalten wollen. Während die einfachen Ringerl auch von Kindern gefertigt werden, bleiben die komplizierteren Formen den Erwachsenen vorbehalten.

