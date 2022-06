Viel hat sie vor, die "Initiative Lebenswertes Andritz": Mit gesamtheitlichen Konzepten zur Neugestaltung des Bezirks soll dessen Attraktivität und Lebensqualität gesteigert werden. Auch neue Mitstreiter werden gesucht.

GRAZ/ANDRITZ. Während man sich in der Grazer Stadt- und Verkehrsplanung in Bezug auf die Grüne Meile Andritz mit Konzepten noch bedeckt gibt (MeinBezirk.at berichtete), hat sich die "Initiative Lebenswertes Andritz" der Neugestaltung des Bezirks angenommen. Als überparteiliche Plattform gegründet, setzt sie sich dafür ein den gesamten Bezirk in eine klimagerechte Richtung zu entwicklen und zur Belebung des Andritzer Zentrums beizutragen.

Richard Hummelbrunner und Richard Resch, zwei der Initiatoren, waren selbst lange im Bereich Raumplanung tätig und wissen, dass solche Neugestaltungen nur miteinander funktionieren. "Wir haben bereits einige Gespräche möglichst auf Augenhöhe in alle Richtungen geführt, sei es mit den Anrainern, den Wirtschaftstreibenden oder den zuständigen Behörden." Als zusätzlicher Schritt wurde am Montag, dem 27. Juni, eine Informationsveranstaltung für die Andritzerinnen und Andritzer zu den bisherigen und künftigen Vorhaben der Initiative abgehalten.

Priorität Radwege: Mit diesen Ideen will die Initiative Lebenswertes Andritz das Radnetz im Bezirk schließen.

Schwerpunkt Radwege

Diese können sich in ihrer Ausarbeitung bereits durchaus sehen lassen. So wurde ein alternativer Vorschlag zum Ausbau der Radwege im Bezirk erarbeitet. Der Fokus liegt darauf Lücken zu schließen, Verbindungen zu wichtigen Sportstätten und Freizeitanlagen schaffen sowie eine kreuzungsfreie Verbindung zwischen Graz und Stattegg zu garantieren. Auch Verbesserungen der Radinfrastruktur im Zentrum von Andritz (mehr und überdachte Stellplätze, Ladestation für E-Bikes) werden im Konzept berücksichtigt. Der Vorschlag wurde bereits mit der Verkehrsplanung Graz erörtert und soll in den "Masterplan Radoffensive" einfließen.

"Ein umfangreicher Ausbau wird den Radverkehr enorm attraktivieren und den Umstieg von Auto auf Rad voran treiben."

Richard Hummelbrunner

Ein erstes Ideenkonzept zeigt wie die Neugestaltung des Andritzer Zentrums aussehen könnte.

Herbstplanung

Bis zum Herbst sollen weitere Ideen und Planungen gesammelt und ausgearbeitet werden, darunter auch Gestaltungen für den öffentlichen Verkehr von Bim, Bus über S-Bahn. Hier ist Martin Fellendorf, Leiter des Instituts für Straßen- und Verkehrsweden an der TU Graz, involviert, der bis dahin erstmals Daten zur Verkehrsdynamik um den Andritzer Hauptplatz erheben möchte.

"Wir müssen uns mit dem Problem auseinandersetzen, damit wir es lösen können. Die Daten von Professor Fellendorf können uns bei der Planung von Alternativen enorm helfen."

Richard Resch

Gerade der Andritzer Hauptplatz steht im Zentrum zahlreicher Überlegungen der Initiative. Gespräche sowohl mit ansässigen Wirtschaftsbetrieben, als auch Anrainern zeigen Aufgeschlossenheit gegenüber der Schaffung einer Begegnungszone. Auch hierfür ist bereits ein erstes Grundkonzept vorhanden, welches noch optimiert werden soll.

Etwa 100 Personen nahmen an der Informationsveranstaltung am Montagabend teil.

Erfolgreiche Informationsveranstaltung

Die Informationsveranstaltung am Montag wurde unterdessen mit etwa 100 teilnehmenden Personen, darunter auch der Bezirksrat mit sämtlichen Fraktionen, zum vollen Erfolg. "Das zeigt das große Interesse an unseren Themen", freut sich Hummelbrunner. Während der Veranstaltung konnten gleich zwei Arbeitsgruppen zum Thema Radwege und Hauptplatzgestaltung eingerichtet werden. Interessierte Personen, die sich ebenfalls beteiligen möchten können sich per Mail an r.hummelbrunner@a1.net wenden.

