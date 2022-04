In der Peter-Rosegger Straße im heutigen Wetzelsdorf befand sich einst eine Reihe militärischer Gebäude – darunter die sogenannte Hummelkaserne. Heute sind an die Stelle der Kasernenbauten moderne Wohnhäuser getreten.

GRAZ. Im heutigen 15. Grazer Stadtbezirk Wetzelsdorf – genauer in der Peter-Rosegger-Straße 36 – befand sich nahe der Don-Bosco-Kirche bis zum Jahr 2011 die Hummelkaserne. Der 1967 verliehene Name der Kaserne weist auf den Offizier Johann Ludwig Hummel (1744-1832) hin, der in den Kriegen um 1808 seine Landwehrsoldaten erfolgreich, aber auch verlustreich führte, weiß Karl Albrecht Kubinzky.

Heute in der Peter-Rosegger-Straße: moderne Wohnhäuser.

Foto: Konstantinov

"Seit 1821 gab es an dieser Stelle militärische Gebäude", so der Grazer Stadthistoriker. Zuerst waren es nur Magazine, später – damals in der Gemeinde Eggenberg und darauf in der neuen Gemeinde Wetzelsdorf – unter dem Namen Rosegger-Kaserne, Verwaltung-, Mannschaftgebäude und Lagerhallen. An Stelle der Kasernenbauten stehen heute Wohnhäuser in einer interessanten Holzbauweise.