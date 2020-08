Im Rahmen unserer Kampagne "Steiermark, da bin ich gern" möchten wir über den Sommer hinweg die schönsten Ecken unserer Steiermark aufzeigen. Passend dazu verlosen wir ab sofort exklusive Steirertickets!

Von der Weinstraße, über den Schöckl bis hin zum grünen See – in der Steiermark gibt es einzigartige Plätze zu erkunden. Das heurige Jahr bietet sich dazu an, die schönsten Routen und Destinationen im eigenen Bundesland (wieder) zu entdecken. Und dabei möchten wir euch unterstützen!

Besondere steirische Erlebnisse

Ab sofort verlosen wir regelmäßig ein exklusives Steirerticket für unsere Leserinnen und Leser. Dahinter verbergen sich Abenteuer, Blicke hinter die Kulissen und einzigartige Führungen quer durch das grüne Herz Österreichs. Die WOCHE Steirertickets sollen aufzeigen, wie vielfältig die Steiermark doch ist und gleichzeitig Lust auf eine Entdeckungsreise vor der eigenen Haustüre machen!

Das 2. Steirerticket

Unser aktuelles Steirerticket beinhaltet einen ganz besonderen Gewinn für zwei Personen: die Teilnahme an der 3. Weizer Oldtimer-Genuss-Tour am 26. September 2020. Bei der Weizer Oldtimer-Genuss-Tour steht die Freude an edlen Autos im Vordergrund, der Schwerpunkt liegt auf Genuss ohne jeglichen Stress. Kulinarische und touristische Ziele führen die Teilnehmer mit klassischen Automobilen durch die wunderschöne Oststeiermark. Auf der 180 Kilometer langen Strecke erwarten die Gewinner des Steirertickets fünf Genussstationen mit steirischen Spezialitäten, zahlreiche Sonderprüfungen mit Wissens- und Schätzaufgaben sowie ein Fotopoint für unvergessliche Erinnerungen.

Sei dabei bei der 3. Weizer Oldtimer-Genuss-Tour!

Foto: Mario Köck

hochgeladen von Katrin Rathmayr

Jetzt gewinnen

Die Gewinner erhalten jedoch nicht nur einen Startplatz für die Weizer Oldtimer-Genuss-Tour, sondern auch einen Gutschein für zwei Nächte in einem Doppelzimmer im Hotel Ederer für das Wochenende der Tour.

Du besitzt keinen Oldtimer? Kein Problem! Unsere Gewinner können entweder mit ihrem eigenen Oldtimer an der Tour teilnehmen oder erhalten eine Mitfahrgelegenheit. Um euch dieses Ticket zu sichern, müsst ihr nur die untenstehende Frage beantworten und schon seid ihr im Lostopf für das 2. Steirerticket.

Verrate uns in einem Satz, warum gerade du an der Weizer Oldtimer-Genuss-Tour teilnehmen solltest.