Wo Müllzangen nicht hingelangen, könnte eine neue Saugtechnik helfen.

An schwer zugänglichen Stellen gleicht die städtische Beseitigung von Kleinmüll einer Sisyphusarbeit. In Ritzen und Fugen kommt die Müllzange schwer hinein: “Abseits der Touristenpfade sammelt sich gerne Kleinmüll wie Zigarettenstummel und Staub. Deshalb haben wir uns nach innovativen Ideen umgeschaut und sind auf die Citybees von ,sauber.io' aufmerksam geworden”, berichtet Neos-Gemeinderätin Sabine Reininghaus. Hinter der Citybee versteckt sich ein transportfähiges Sauggerät, das Zigarettenstummel, Plastikstöpsel und sonstigen kleinteiligen Müll effizient und ohne Staubverwirbelungen einsaugt.

Toxische Tschickstummel

“Immer wieder müssen Kleinkinder ins Krankenhaus gebracht werden, weil sie einen Zigarettenstummel gegessen haben. Abgesehen davon sind ,Tschickstummel' auch umweltgefährdend. Ein einziger verseucht bis zu 40 Liter Wasser, das durch den Regen sehr leicht weiter ins Grundwasser und in unsere Flüsse gelangt”, so Reininghaus weiter. Die Zigarettenreste sind dabei unter anderem mit Arsen, Blei, Cadmium, Formaldehyd und Benzol belastet.

Citybees ohne Summen

“Deshalb fordern wir Neos den Einsatz der Citybees in Graz”, so Reininghaus, die sich einerseits den Einsatz durch die Holding Graz, aber auch durch freiwillige Interessierte vorstellen kann: “Die Stadt soll Sauberkeitsbotschafter ausbilden, die sich um die Verschönerung des Stadtbildes kümmern.” Victor Fischer von sauber.io dazu: “Wir haben die Citybees bereits in mehreren deutschen Städten im Einsatz und die Rückmeldungen sind positiv, weil die Citybees schnell, leise und punktgenau Kleinstabfall wegsaugen. Im von Feinstaub geplagten Graz könnten die Citybees helfen, den Kleinmüll effizient und ohne Staubverwirbelungen einzusammeln.” Reininghaus: “Wir haben eine Lösung auf den Tisch gelegt. Stadtrat Günter Riegler und letztendlich auch der Bürgermeister haben es nun in der Hand, für eine saubere Stadt zu sorgen. Die Grazer haben sie sich verdient.”