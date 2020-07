Der Griesplatz als "Konzept-Friedhof"

Der Griesplatz soll seit 25 Jahren neu gestaltet werden. Ein Auszug der nicht umgesetzten Konzepte und Ideen.

Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass im Herbst dieses Jahres ein neues Konzept für den Griesplatz erstellt wird. Während der Aufschrei bei vielen Grazern groß war, schüttelten andere nur den Kopf. "Gefühlt wird ohnehin jedes Jahr ein neues Konzept erstellt", so der Tenor. In der Tat wurden im Laufe der Jahre viele Ideen für den Griesplatz angedacht, umgesetzt wurde wenig bis nichts. Johann Haidinger, 24 Jahre als Bezirksvorsteher- oder Stellvertreter tätig, liefert ein paar ausgewählte Projekte zum "Konzept-Friedhof" Griesplatz.

Fast vergessen: die originale Bürgerbefragung aus dem Jahr 1995

Foto: KK

hochgeladen von Stefan Haller

1. Der Anfang

"Am Grieskirtag im September 1992 wurde mir von Vizebürgermeister Erich Edegger per Handschlag versichert, dass der Griesplatz als nächstes ,angegangen' wird. Kurz darauf verstarb Edegger und ich habe es als Auftrag verstanden, die Griesplatz-Neugestaltung voranzutreiben. 28 Jahre später sieht man ja, wie weit wir gekommen sind", so Haidinger.

2. Erste Gutachten



Im Jahr 1995 gab die Stadt Graz ein Gutachterverfahren inklusive Volksbefragung in Auftrag. "Bereits damals waren die Themen der Neugestaltung dieselben wie heute: Wohin mit den Regionalbushaltestellen, Sicherheit für die Fußgänger, Radwege bauen, Parkplätze erhalten oder eine Tiefgarage bauen sowie die Begrünung des Platzes", berichtet Haidinger. 1997 wurde dann ein Wettbewerb unter sechs teilnehmenden Architekten veranstaltet, bei dem sich Boris Podrecca durchsetzte. "1998 waren dann die Gemeinderatswahlen, alle Parteien versicherten, der Griesplatz habe oberste Priorität – getan hat sich nichts."

3. EU-Gelder als Hoffnung



Rund um das Jahr 99' wurden in Graz neue Hoffnungen für die Griesplatz-Neugestaltung geweckt, für das Projekt "Urban Gries" sollten EU-Gelder verwendet werden. "Diese Gelder waren für den Griesplatz gedacht. Alles, was sich getan hat, war, dass die eigentlich in allen Konzepten als zu erhalten gekennzeichnete alte Markthalle abgerissen wurde und stattdessen drei Blechcontainer aufgestellt wurden. Das für den Griesplatz reservierte EU-Geld wurde für andere Projekte verbraucht", so Haidinger.

4. Platz für Märkte



Nachdem es dann einige Jahre etwas ruhiger um die Griesplatz-Neugestaltung wurde, rückte die Verkehrsberuhigung immer mehr in den Fokus. "In den frühen 2000ern wurde dann geplant, die Ostseite des Griesplatzes von der Zweiglgasse bis zur Brückenkopfgasse komplett verkehrsberuhigt zu gestalten, um Platz für Märkte, Veranstaltungen und Co. zu schaffen. Bis auf eine zweimonatige Testphase des Griesplatz-Naschmarktes hat sich bekanntlich auch in diese Richtung nichts getan."

5. Süd-West-Linie und Co.



"Es gab unzählige weitere Ideen, von der Aufstockung der Gebäude am Griesplatz für einen schönen Schloßberg-Blick bis hin zu neuen Buslinien über den Platz. In den vergangenen 15 Jahren drehte sich fast alles darum, ob die Straßenbahn über den Griesplatz geführt wird oder nicht. Innenstadtentflechtung und Südwestlinie sind die Schlagworte, die hier entscheidend sind", so Haidinger. 2015 wurde eine erneute Bürgerbeteiligung zum Griesplatz durchgeführt, die Hüsler-Studie brachte die Verkehrsplanung wieder auf neue Pfade. Fakt ist: Die Ideen für Griesplatz gehen nicht aus, die Geduld der Anrainer allerdings schon.