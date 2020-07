Der Schöckl als Kultberg der Römer

Kultstätten der Römer aus dem ersten Jahrhundert sowie die Beziehung der Steirer zum Grazer Hausberg werden aktuell in der Ausstellung "Die Römer auf dem Schöckl" des Universalmuseum Joanneum behandelt.



Wer heute am Schöckl unterwegs ist, begegnet scharenweise Naturliebhabern, die den Grazer Hausberg in all seiner Pracht genießen. Wenn man in der Historie einige Schritte zurück blickt, wird man allerdings unweigerlich auf die Spuren der Römer stoßen, die am Schöckl unterwegs waren. Dieser Zeit widmet sich aktuell eine Ausstellung des Universalmuseums Joanneum in Zusammenarbeit mit dem Instituts für Antike der Universität Graz.

Grabungen in Kleinstarbeit



Die Ausstellung zeigt Grabungsergebnisse der Archäologen des Instituts für Antike der Universität Graz im Bereich des Ostgipfels des Schöckls. Diese werden seit 2015 an diesem spätrömischen Höhenheiligtum gesammelt. Im Zuge der Grabungen wurden Glasarmreifen und -perlen, Münzen, Bleivotive, Fingerringe und Wandmalerei geborgen. Die Funde bieten Einblicke in den Glauben der Römer und werden bis 31.10.2021 im Rahmen einer Sonderausstellung unter dem Titel "Die Römer auf dem Schöckl" im Archäologiemuseum in Schloss Eggenberg präsentiert.

„Wir mussten die archäologischen Fakten dem Berg regelrecht abkämpfen; die Fundstücke waren zum Teil sehr kleine, stark fragmentierte Artefakte“, berichtet Grabungsleiter und Kurator Manfred Lehner vom Institut für Antike.

Zwei Aktivitätszonen wurden im Rahmen der Grabungen genauer untersucht. Der Schöcklkopf (1.423 m), wo ein mindestens elf mal zehn Meter großes Kultgebäude mit aufwendigen Wandmalereien nachgewiesen werden konnte, und ein 30 Meter westlich davon liegender Weiheplatz, an dem besonders viele Funde verzeichnet wurden. Die Karsttrichter und Schachthöhlen, aber vor allem die exponierte Lage des Ostgipfels und der beeindruckende Rundblick dürften für die Ortswahl des Kultplatzes in der Antike entscheidend gewesen sein.

Beeindruckende Funde



Unter den Votivgaben des Kultgebäudes und des Weiheplatzes finden sich unter anderem

schwarze Glasarmreifen

Hunderte bunte Glasperlen

beinerne Haarnadeln

eiserne Fingerringe

silberne Lunula-Anhänger

Fibeln

Münzen

Votivfiguren und -spiegelrahmen aus Blei

fragmentierte Terrakottafiguren und Bruchstücke von Keramik- und Glasgefäßen

Durch die bisher 91 geborgenen Münzen aus den Zeiten von Kaiser Titus (79–81 n. Chr.) bis Constantius II. (337–361 n. Chr.) können die Kultaktivitäten auf dem Schöckl datiert werden. „Einige Münzen legten dabei durchaus lange Wege zurück, bevor sie auf dem Ostgipfel niedergelegt wurden, wie etwa eine silberne Tetradrachme belegt, die 215/17 n. Chr. in Emesa, dem heutigen Homs in Syrien, geprägt wurde und vielleicht als Erinnerungsstück in der Tasche eines Soldaten den Schöckl erreichte“, so Kurator Karl Peitler. „Betrachtet man das Fundmaterial, dann lassen bestimmte Objektgruppen klar erkennen, dass es sich beim Schöckl-Heiligtum, insbesondere beim Weiheplatz vor der Doline um einen von Frauen und Mädchen aufgesuchten Kultplatz gehandelt haben muss“, ergänzt Lehner.

Auch die Beziehung der Steirer zum Grazer Hausberg – von der ersten urkundlichen Erwähnung des "mons sekkel" im Jahr 1147 in der Gründungsurkunde des Klosters Seckau über den Start der weltweit ersten Postrakete bis hin zum geschäftstüchtigen Schöckl-Everl – wird in einem Teil der Ausstellung behandelt.