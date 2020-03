Die "Friseur-Engel" sind wieder in Graz unterwegs

Der soziale Friseurverein "Barber Angels Brotherhood" kommt nach Graz und legt im VinziNest die Schere an. 20 Mitglieder werden Menschen, die sich den Friseurbesuch kaum leisten können, Haare und Bärte schneiden. Die Barber Angels kommen am 8. März von 13 bis 16 Uhr ins VinziNest in der Kernstockgasse 14.