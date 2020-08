Die Grazer Volkspartei setzt auf ihre Mitglieder

Die Grazer Volkspartei will den Sommer nutzen, um ihren Mitgliedern eine noch stärkere Stimme zu geben. "Wir verstehen uns als urbane Volkspartei, die seit mehr als 17 Jahren die Hauptverantwortung für unsere Stadt übernimmt und Graz auch zukünftig voranbringen will", so ÖVP-Graz-Geschäftsführerin Anna Hopper. Mit der Initiative "Mein Graz geht vor" sollen somit über 8.000 Mitglieder zu geplanten Vorhaben, Projektideen und Themenschwerpunkten befragt werden. "Wer die Zukunft gestalten will, muss auch die Offenheit haben, sich mit den Themen, die den Wandel der Zeit bestimmen, zu beschäftigen", so Bürgermeister Siegfried Nagl.