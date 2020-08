Die große Posse um die "Plüdde"

Zahlreiche Anrainer meldeten sich zur WOCHE-Story rund um den Verkehr in der Plüddemanngasse.

Die Verkehrsführung von Plüddemanngasse und Hans-Brandstetter-Gasse ist bereits seit Jahren ein heiß diskutiertes Thema in Graz (die WOCHE berichtete). Wie sehr diese Thematik den Grazern unter den Fingern brennt, zeigen unzählige Rückmeldungen und Leserbriefe zum Thema. Der Tenor: Die Verkehrsführung muss überarbeitet werden, und zwar besser heute als morgen.

Stau und Umweltbelastung



"Die täglichen Staus in der Plüddemanngasse sind seit dem Umbau zur Schlangenlinie und den Links-Abbiege-Verboten nicht weniger geworden – im Gegenteil", meint beispielsweise Elisabeth Jursa. Die Anrainerin weiter: "Ich wohne in der Dr.-Robert-Graf-Straße und mache Kleineinkäufe zum Beispiel beim Hofer zu Fuß. Habe ich allerdings einen größeren Einkauf zu tätigen, nehme ich das Auto und muss mich auf meinem Nach-Hause-Weg in die ,falsche' Richtung stauen, bis ich eine Umkehrmöglichkeit finde. Das gleiche Problem habe ich, wenn ich tanken muss, bevor ich weiter Richtung Autobahn fahre. Das bedeutet nicht nur Zeitverschwendung und Umweltbelastung, es erhöht auch den Stau!"

Während ein weiterer Anrainer die Möglichkeit eines Kreisverkehres in der Plüddemanngasse in den Raum wirft, um das Abbiegen in die Hans-Brandstetter-Gasse zu erleichtern, wundern sich andere, warum die ursprünglichen Abbiegemöglichkeiten durch den Umbau vor vier Jahren gänzlich weggefallen sind. "Ich wohne in der Hans-Brandstetter-Gasse und verstehe absolut nicht, warum man zur Hypo und den beiden Ärzten abbiegen darf und in unsere Gasse nicht mehr. Zur Zeit ,stauen' wir uns in der Plüddemanngasse zum Hofer, da gibt's den Zebrastreifen, die Radfahrer, den Gegenverkehr, also sehr oft brenzlige Situationen, um sich dann mit den Hofer-Kunden wieder in den stauenden Verkehr stadtauswärts einzureihen. Ich ,staue' mich da oft 15 Minuten für 200 Meter, eigentlich müsste ich dort nicht fahren – wie einfach wäre da eine simple Abbiegespur gewesen", so Gerda Binder.

Straßensperre in der Kritik



Auch die fehlende Möglichkeit zur Durchfahrt der Hans-Brandstetter-Gasse wird weiterhin kritisiert. "Ich wohne selbst hier und es ist absolut nicht förderlich für den gesamten Verkehr, dass wir Anrainer Riesenrunden drehen müssen, um nach Hause zu kommen. Auch die Radwege sind eine einzige Katastrophe! Vom Schulzentrum St. Peter zu meiner Wohnung fahre ich entweder am Gehsteig oder muss den ganzen Platz queren, über alle Schienen, nur um dann beim Schranken auch nicht vorbeizukommen – so was sollte es heute nicht mehr geben", meint Irene Schober. Weitere Vorschläge reichen von einer Sperre der Zufahrt zur Hans-Brandstetter-Gasse aus der Plüddemanngasse bei gleichzeitiger Öffnung der gesamten Hans-Brandstetter-Gasse, um von der Petersgasse aus alles zu erreichen bis zum Rückbau der Neugestaltung aus 2016. Fest steht jedenfalls: Die Plüddemanngasse polarisiert und neue Lösungen werden weiterhin gefordert.