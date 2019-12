Im abgelaufenen Jahr feierte die Styria Media Group ihr 150-Jahr-Jubiläum – seit 2013 lenkt Markus Mair die Geschicke des Konzerns, die WOCHE bat den Vorstandsvorsitzenden am Beginn des 151. Jahres zum großen Interview.

WOCHE: Was ist Ihre Bilanz des Jubiläumsjahres?

Markus Mair: Wir haben alle das Jahr sehr gut genutzt, nicht nur zum Feiern, sondern auch um Reflexion zu betreiben und in die Geschichte zu schauen. Dafür fehlt bei dem hohen Tempo ja oft die Zeit. Und wir können mit Zuversicht in die Zukunft schauen.

Was sind die Stärken der Styria?

Eine der großen Stärken ist sicherlich die Vielfalt. Wir haben ein Portfolio mit vielen Medienmarken, wir sind bis zu einem gewissen Grad multikulturell auch als Organisation, es sind Menschen aus rund 15 Nationen bei uns beschäftigt. Wir haben damit viele Kompetenzzentren, die mit ihren Stärken im Unternehmen sichtbar werden. Und wir haben einen sehr guten Austausch im Unternehmen. Früher war die Maxime interner Wettbewerb, jetzt steht die Kooperation im Vordergrund. Wesentlich ist auch, dass wir in der gesamten Wertschöpfungskette beste Qualität anbieten können, in der Druckerei oder in der Zustellung. Wir lernen voneinander und entwickeln uns gemeinsam weiter.

Gibt es Dinge, die Sie schlecht schlafen lassen?

Prinzipiell schlafe ich gut. Wenn mich etwas bewegt in der Branche, dann sicher die Volatilitäten in Reichweiten und Umsätzen, damit ist die Planbarkeit sehr schwierig geworden, wir schauen uns jeden Tag, jede Woche, jeden Monat an. Früher konnte man weiter nach vorne schauen.

Wie fällt der Blick auf die Styria-Medien aus?

Wir haben operativ ein gutes Jahr hinter uns, in einer ähnlichen Größenordnung wie 2018. Unsere Medien zeichnen sich dadurch aus, dass wir nicht Boulevard sondern Qualität mit einem hohen Anspruch machen. Ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind, dass wir damit relevant und im Gespräch bleiben. Wir werden uns weiterhin nicht von rein kommerziell orientierten boulevardesken Auswüchsen verführen lassen.

Wie schwer fällt das in einer Zeit, in der vor allem Geschwindigkeit zählt?

Wir haben zwei Produktionsprozesse. Einerseits den klassischen Printbereich, der ist geübt und über Jahrzehnte gelernt. Das wird sich auch weiterhin verändern, Zeitung ist kein statisches Produkt. Das zweite ist der Schnellzug, das sind die digitalen Portale, die den Anspruch haben, sicher und qualitativ unterwegs zu sein. Da ist ein anderes Tempo drinnen, andere Strukturen, das ist ein anderes Produkt, auch wenn der Kern, der Journalismus, der gleiche ist.

Was zeichnet die Styria in diesem Bereich aus?

Unser Asset ist es, dass wir Informationen nicht nur wiedergeben, sondern dass wir auch Meinung, Kommentare und vor allem Service mithaben, die man sehr aktuell anbieten kann. Antenne digital ist so ein Beispiel: Das ist einerseits Radio zum Streamen, das ist aber auch ganz viel Service mit Verkehr, Wetter und mehr.

Die Entwicklung der letzten Jahre war rasant, wie geht das weiter, wie weit trauen Sie sich nach vorne zu schauen?

Der Blick nach vorne geht operativ auf ein bis drei Jahre, in diesen Zeiträumen. Was eine echte Herausforderung ist der Blick über die nächsten fünf bis zehn Jahre hinweg. Wenn mich Mitarbeiter das fragen, ist das auch für mich schwierig, weil ich in meinen Meinungen und Visionen berechenbar sein will. Aber ganz ehrlich: Ich kann es oft auch nicht sagen. Wir investieren derzeit in Technologien, die nicht die Halbwertszeit von zehn Jahren haben werden.

Welchen Wert hat in diesem Zusammenhang der Begriff Regionalität?

Die Styria hat schon vor 30 Jahren auf Regionalisierung gesetzt, während viele von Zentralisierung und Globalisierung geredet haben. Das war eine sehr gute Entscheidung, Medienunternehmen, die nicht in der Lage sind, regionalen Informationen zu bieten, werden künftig ein Problem haben. Die Regionalbüros der Kleinen Zeitung, die Gründung der Regionalmedien Austria (zu denen auch die WOCHE gehört, Anm. der Red.), die Gründung der Regionalradios – das waren sehr wichtige Entscheidungen.

Bekommt Regionales in komplexen Zeiten einen neuen Stellenwert?

Ich habe jetzt keine Umfragen parat, aber ich getraue mich zu sagen: Es geht in Richtung Qualität, dort wo ich lebe, wo sich mein analoges Leben abspielt, gibt es echte Bedürfnisse. Das betrifft die Arbeit, die Ernährung, das Wohnen, die Freizeit. Diese Rückbesinnung auf diese Werte wird eine noch größere Rolle spielen.

Themenwechsel: Was wünschen Sie sich von der neuen steirischen Landesregierung?

Gut ist, dass man den Sack relativ schnell zugemacht hat und schnell wieder Stabilität hergestellt hat, das strahlen die beiden Hauptverantwortlichen aus. Oberstes Gebot ist es wohl, die Finanzen in den Griff zu bekommen und dass man um den Wirtschaftsstandort kämpft. Die Grundlage unseres Wohlstands ist eine funktionierende regionale Volkswirtschaft, das muss man ganz oben auf die Agenda schreiben. Wir sehen zum Beispiel in Kroatien, was passiert, wenn sich eine Volkswirtschaft nur aus dem Tourismus finanziert. Deshalb brauchen wir in der Steiermark weiterhin produzierende Betriebe – nicht nur guten Wein und schöne Berge. Die Voraussetzungen dafür haben wir.

Wie sehen Sie das auf Bundesebene?

Die Übergangsregierung hat ihren Job gut gemacht, jetzt braucht es wieder eine Regierung, die das Land aktiv gestaltet und kurz- und mittelfristige Maßnahmen setzt.

Was erwarten Sie sich medienpolitisch von der kommenden Regierung?

Ich erwarte mir erstens, dass der ORF sich ganz klar auf den öffentlich-rechtlichen Auftrag konzentriert, das ist seine Daseinsberechtigung. Zweitens erwarte ich mir, dass der Startvorteil, den der ORF durch die Gebührenzahler hat, nicht zum Nachteil der privaten Medienhäuser wird. Ziel muss es sein, dass diese Medienhäuser im Sinne einer pluralistischen Demokratie eine solide wirtschaftliche und rechtliche Basis haben. Und drittens hoffe ich, dass der neuen Bundesregierung bewusst ist, wie wichtig regionale Medienunternehmen für Österreich sind – und dass nicht nur zentrale Wiener Medien zählen.

Zur Person:

Markus Mair, Jahrgang 1964, studierte Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität Graz. Danach sammelte der Grazer berufliche Erfahrung u. a. als parlamentarischer Mitarbeiter mit dem Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit für Außen-, Sozial-, und Agrarpolitik, sowie in einer umfassenden Bankausbildung bei der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, 1996 bis 2003 als Leiter der Stabstelle Direktionssekretariat für diverse Projektsteuerungen und die Medienbetreuung. Es folgten die Bestellung zum Leiter des Euro-Projektes, 2002 die Ernennung zum Direktor, ein Jahr darauf zum Vorstandsdirektor für Vertrieb, Marketing, Wertpapier, Bauspar- und Versicherungsgeschäft, Organisationsberatung sowie Aus- und Weiterbildung. 2006 wurde Markus Mair zum Generaldirektor der Raiffeisen-Landesbank bestellt. Neben zahlreichen Geschäftsführungs-, Vorstands- und Aufsichtsratsfunktionen in verschiedenen Unternehmen in der Finanz-, Versicherungs-, Medien- und Energiebranche ist Mair der Styria Media Group AG bereits seit 2009 als Mitglied des Aufsichtsrats verbunden und ist seit 1. Oktober 2013 Vorstandsvorsitzender. Ende Juni 2018 wurde Markus Mair zum Präsidenten des Verbandes Österreichischer Zeitungen (VÖZ) gewählt.