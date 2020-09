Im Rahmen des Projektes "Unser Land beleben" (die WOCHE stellt gemeinsam mit Land Steiermark, Raiffeisen und Wirtschaftskammer traditionelles, innovatives steirisches Handwerk vor, das mit Sanierung, Revitalisierung und der Belebung von Ortskernen punktet), stellen wir heute die Tapezierer vor: Eine Sparte, deren Ausdrucksform die Farbe ist – das Um und Auf für gelungene Ästhetik. "Egal, ob an der Fassade oder als Wandtapeten in den Räumen: Stil kann man kaufen", sagt Gerhard Kaufmann, seines Zeichens Landesinnungsmeister der Tapezierer, mit dem Brustton der Überzeugung.

Seit dem 13. Jahrhundert

Das Handwerk spielt nämlich eine nicht unwesentliche Rolle bei der Revitalisierung und Sanierung von historischen Gebäuden. "Was früher groß in Mode war – Wände mit edlen Stoffen zu verkleiden – wird heute wieder modern, nicht nur in revitalisierten Gebäuden", betont Kaufmann. Aus England kommend haben Wandverspannungen schon im 13. Jahrhundert in Österreich Einzug gehalten. Dabei wird an der Wand eine Vliesschicht befestigt und mit einem Rahmen versehen. Darüber wird der Stoff gespannt und mit einer Zierleiste und kleinen Nägeln befestigt. Als Stoffe eignen sich dabei Goblins oder Satins.

Stil für alle Stile

Kaufmann und seine Branchenkollegen versehen auch Möbel mit einem neuen Überzug – egal ob Barock, Rokoko oder Jugendstil. Die edlen Stoffe, die er verwendet, kommen aus ganz Europa, vor allem aus Italien, Frankreich, England oder Belgien. Bei der Frage, ob es sich beim geerbten oder gekauften Möbel um ein wertvolles Stück handelt, das den Aufwand des Polsterns auch wirklich lohnt, können Sachverständige oder Tapezierermeister abschätzen. Wertvoll und selten sind auf jeden Fall Stücke aus dem Barock, Rokoko oder der Renaissance.