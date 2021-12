Zalreiche Grazer Kinder dürfen sich – trotz der schwierigen Lage ihrer Familie – über Weihnachtsgeschenke freuen. Möglich wurde dies durch die Spenden unserer Leser:innen und User:innen.

Es ist immer wieder schön zu sehen, wenn die Community von "Woche" und MeinBezirk.at ihr großes Herz zeigt. Wir hatten zur großen Weihnachtswichtel-Aktion aufgerufen, das Ziel: Möglichst viele Kinder in Graz, deren Familien in finanziell schwierigen Situatonen sind, sollen trotzdem ein schönes Weihnachtsfest feiern können. Viele, viele Wünsche sind bei uns eingetroffen – dank der Spenden von euch, liebe Leser:innen, liebe User:innen können wir diese auch fast alle erfüllen! Übrigens: Gerne nehmen wir noch Spenden entgegen, um weitere Wünsche möglich zu machen.

Alles fertig eingepackt: Ab heute beginnt die "redmail" mit der Auslieferung der Weihnachtspakete.

Foto: Konstantionov

hochgeladen von Roland Reischl

Gestartet haben wir die Aktion gemeinsam mit Familienstadtrat Kurt Hohensinner, viele helfende Hände sorgen jetzt für ein kleines Weihnachtswunder: Dagmar Wagner und Martin Wittigayer haben mit ihrem Center West-Team alle Geschenke besorgt und in der hauseigenen Einpackstation liebevoll verpackt. In jedem Packerl ist übrigens noch eine kleine Überraschung mit dabei. Und weil das Christkind ja nicht alle Kinder persönlich besuchen kann, kommen Michael Hendler und unser Zustellpartner "redmail" ins Spiel. Die "redmail"-Mitarbeiter fungieren nämlich heute und morgen als "Helferleins" des Christkind und sorgen dafür, dass alle Packerln auch rechtzeitig ankommen.

Paten gesucht!

Damit das aber auch wirklich alles möglich ist, sind wir auf euch, liebe meinbezirk.at-User angewiesen: Wir suchen noch ganz dringend Wichtel-Paten – also Menschen, die unsere Aktion mit einer kleinen Spende unterstützen. Ganz egal, ob es 1 Euro, 10 Euro oder – vielleicht bei der einen oder anderen Firma – auch 100 Euro: Jeder Euro hilft, jede Unterstützung bringt am Heiligen Abend Kinderaugen zum Strahlen ...

Langer Rede, kurzer Sinn: Jeder, der sozial schwache Familien unterstützen will, kann unter dem Kennwort "Woche-Weihnachtstwichteln" auf das RLB Steiermark-Konto mit dem IBAN: AT07 3800 0010 0004 3158 einzahlen. Wir sagen jetzt schon einmal Danke für euer großes Herz!