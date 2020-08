Beim Feilschen und Tauschen auch gleich Gutes tun, das ist am Samstag, 29. August, beim Mohoga-Flohmarkt in der Moserhofgasse 51 möglich. So wird Make-A-Wish mit einem Stand vor Ort sein, die Einnahmen werden dann für die Erfüllung eines Herzenswunschs eines schwerkranken Kindes verwendet. Die Verantwortlichen von Make-A-Wish hoffen nicht nur auf zahlreiche Besucher, sondern auch auf zahlreiche Sachspenden für den Flohmarkt, die man jeden Samstag von 12 bis 15 Uhr ebenfalls in der Moserhofgasse 51 abgeben kann. Weitere Infos: 0680/2192600