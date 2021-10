Daniel Derajic hat seinen Zivildienst bei den Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz absolviert. Für sein Engagement weit über die eigentliche Dauer seines Dienstes hinaus wurde er jetzt ausgezeichnet.

GRAZ. Die Zivildienstserviceagentur zeichnet jedes Jahr die Zivildiener des Jahres aus, um sie für ihr besonderes Engagement zu ehren. In der Kategorie der außerordentlichen Zivildiener, also jene, die freiwillig ihren Dienst verlängern oder wieder eintreten, wurde jetzt Daniel Derajic von den Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz ausgezeichnet. Er wurde am 4. Oktober bei einer Feier in Wien von der zuständigen Ministerin Elisabeth Köstinger geehrt.

Außerordentlich hilfreich

In seiner normalen Zivildienstzeit war Derajic im Franz Gerstenbrand Wachkoma Department tätig. Dort half er bei der Betreuung von Patienten mit schwer beeinträchtigter Wahrnehmung. So ging er etwa mit ihnen spazieren, las ihnen vor oder machte Musik. Nach dem regulären Ende seines Zivildienstes blieb er dem Department weiter verbunden. So unternahm er mit den Patienten etwa Ausflüge wie zum Herbstfest mit Maroni und Sturm. Als freier Fotograf hält er diese gemeinsamen Aktivitäten auch gleich bildlich fest und schafft so bleibende Erinnerungen für die Patienten. Die Geriatrischen Gesundheitszentren danken es ihm und auch die Jury der Zivildienstagentur fand dieses Engagement preiswürdig.