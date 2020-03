Ein neues Zentrum für die Menschen in Jakomini

Intensive Planungen stehen vor ihrem Abschluss – das Nachbarschaftszentrum Cafè Jakomini in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße 72 wird eröffnet. Hauptverantwortlich sind Luise Marchler, Obfrau des Vereins Café Jakomini, Organisationsreferent Puya Ghasemi und der Bezirksrat Jakomini unter Bezirksvorsteher Klaus Strobl. "Die Kernaufgabe ist es, das NBZ als niederschwelligen Ort der Begegnung und des Dialogs, für gemeinschaftliche Aktivitäten, als Anlauf- und Beratungsstelle für Problemlagen und als Drehscheibe zur Förderung von Projekten zur Gestaltung der Lebensräume im Bezirk zu führen", so Strobl. Bei der Eröffnung am 13. März ab 18.30 Uhr steht unter anderem die Vernissage der Ausstellung „Schau Jakomini!" am Programm. Infos: www.cafejakomini.at.