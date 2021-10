Die Steiermark Schau an vier steirischen Standorten nähert sich ihrem Finale am 31. Oktober und feiert daher diese Woche noch einmal einen Höhepunkt. Am Freitag, den 15. Oktober, gibt es eine abendliche Feier beim Volkskundemuseum Graz.

Die Steiermark Schau ist eine Ausstellung des Landes Steiermark, die sich mit der Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit der Region beschäftigt. Teile der Ausstellung sind an vier Standorten in Graz und Bad Radkersburg zu sehen und für dieses Wochenende ist eine besondere Aktion geplant. Schon beim Fest am Freitag kommen die Besucher in den Genuss, die Ausstellung "wie es ist. Welten ‒ Wandel ‒ Perspektiven" im Volkskundemuseum gratis besuchen zu können. Am darauffolgenden Wochenende ist der Eintritt im Museum für Geschichte, im Volkskundemuseum und im Kunsthaus Graz kostenlos. Für die kleinsten gibt es auch eine "Familien-Ralley" mit einem kleinen Preis am Ende.

Ein buntes Programm

Der Besuch der Feier am Freitag Abend ist zwar gratis, die Besucher kommen aber trotzdem auf ihre Kosten. Zusätzlich zu dem freien Eintritt gibt es auch Führungen, die eine genauere Beschäftigung mit dem Thema der Ausstellung möglich machen. Für Unterhaltung und die musikalische Untermalung des Abends sorgen Sandy Lopičić sowie DJ Monique Fessl und DJ Prinz Albert. Und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, vom Isabella-Prosecco über Schwammerlsuppe mit Heidensterz bis zum steirischen oder veganen Burger gibt es für jeden Hunger ein kostenloses Angebot, solange der Vorrat reicht.