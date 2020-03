Eine Anleitung zum Schlimmsein

Autorin Christine Nöstlinger zeichnet für so manchen Klassiker verantwortlich, ab dem 14. März wird im Next Liberty ihr legendärer Titelheld "Konrad" die klassischen Vorstellungen von „perfekten“ Kindern und Erwachsenen auf die Probe stellen. Die Inszenierung erfolgt durch Simon Windisch, die Musik kommt von Robert Lepenik. Was? Premiere von "Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse" von Christine Nöstlinger Wann? 14. März um 17 Uhr Wo? Next Liberty