Das Eiserne Tor wurde 1570 errichtet und 1860 wieder abgetragen.



Das Eiserne Tor hat eine lange Geschichte. "Es trennte den Jakominiplatz von der Herrengasse, ungefähr in der Verlängerung der Kaiserfeldgasse nach Osten", verrät Historiker Karl Albrecht Kubinzky. Es wurde um 1570 errichtet und 1860 abgetragen. "1947 wurde das Tor, wie es schon im späten 19. Jahrhundert der Fall war, zum Namensgeber des Platzes", ergänzt Kubinzky. Auf dem älteren Bild sind links und rechts die Stadtgrabenhäuser zu sehen, deren Nachfolgebauten es noch immer gibt. "Links seitlich kann man einen Eingang in den Botanischen Garten erkennen", so der Graz-Experte. Es gibt einige Erklärungen dafür, wie das "Eiserne Tor" zu seinem Namen kam. "Die originelle Annahme ist, dass durch sprachliche Abnutzung aus dem ,Äußeren Tor' das ,Eiserne Tor' wurde. Ich halte das trotz fehlendem Beweis für eine gute Erklärung", sagt Kubinzky abschließend.

Aktuell: Heute erinnert wenig an das damalige Eiserne Tor.

Foto: Jorj Konstantinov

