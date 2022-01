So gelingen Neujahrsvorsätze doch noch. Tipps vom Familienflüsterer Dr. Philip Streit.

Wie viele deiner Neujahrsvorsätze sind schon im Sand verlaufen? Wenn schon einige verschwunden sind, dann wundere dich nicht. Denn Motivationsforscher sagen: Das Teuflische an Neujahrsvorsätzen kann sein, dass wir sie im Vorhinein planen, aber erst später beginnen. Wir kommen daher oft in einen Kreislauf, denn das Gehirn macht immer das, was am leichtesten ist – Dinge aufzuschieben, kann ein durchaus passabler Kreislauf sein. Daher: Wenn ein Vorsatz da ist, am besten sofort damit beginnen!

Aber es gibt auch noch andere Fallen, in die wir tappen. Etwa die Art, wie wir unsere Vorsätze formulieren: Zum Beispiel „Ich werde nicht mehr, ich muss, ich soll…“. Oder wir formulieren unklar und weit gefasst. Oder aber wir nennen Vorsätze, die nicht aus uns herauskommen, sondern fremdformuliert sind. Dazu kommen dann noch der Stress und der Alltag des neuen Jahres ­und wir verfallen mit unseren Vorsätzen in Stillstand.

So gelingt der Relaunch der Neujahrsvorsätze:



1. Miste deine Neujahrsvorsätze aus.

2. Formuliere ein Ziel zur Umsetzung deines Neujahrsvorsatzes und berücksichtige dabei auch mögliche Hindernisse.

3. Mache einen Plan der kleinen Schritte und formuliere viele Wege zum Ziel.

4. Bedenke: Das Ziel kann sich ändern und der Weg auch, aber dein Anliegen einer guten Zukunft bleibt.

5. Versehe das, was du aus dir heraus willst, mit einem Motto, etwa: „Stark und positiv schreite ich in die Zukunft.“ Suche dazu vielleicht auch ein passendes Bild oder ein Lied aus.

6. Schaffe dir ein Kontrollsystem durch gute Freunde.

7. Bleibe dran, auch wenn es sein kann, dass du mal vom Weg abkommst.

8. Freue dich sich über kleine Erfolge.

9. Beginne sofort und ehe du dich's versiehst, wirst du dein Ziel erreicht haben.

Der Experte für Familienfragen: Philip Streit

Foto: Jorj Konstantinov

hochgeladen von Lisa Ganglbaur

Der Experte

Dr. Philip Streit ist klinischer Gesundheitspsychologe, Psychotherapeut, Lebens- und Sozialberater. Seit 1994 leitet er das „Institut für Kind, Jugend und Familie“ in Graz, das unter 0316/77 43 44 für dich da ist.

Hast du Fragen, wie du dein Leben gestalten sollst, brauchst du Rat? Deine Fragen an Dr. Philip Streit gerne jederzeit an: redaktion.graz@regionalmedien.at