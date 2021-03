Update Mittwoch, 24. 3.:

Die Zahlen steigen weiter, 4.250 Menschen sind derzeit aktiv infiziert, in den letzten 24 Stunden wurden 394 Neuerkrankungen (Dienstag: 334) festgestellt. Die 7-Tages-Inzidenz steigt erstmals wieder über 200 und liegt bei 209 (Dienstag: 191).

Rund 154.000 Steirer immunisiert

Laut der steirischen Landesstatistik sind derzeit die Impfungen von 153.794 Steirerinnen und Steirer dokumentiert, davon haben 38.044 Menschen beide Teilimpfungen erhalten.

Österreichweit haben 993.501 Menschen (13,19 % der impfbaren Bevölkerung) eine erste Dosis erhalten. 326.810 Menschen haben die für einen vollständigen Impfschutz notwendigen Impfdosen erhalten.

Zahlen in der Ost- und Südsteiermark zu hoch

Die meisten Infizierten gibt es mit 781 in Graz, dahinter liegen Hartberg-Fürstenfeld (443), Graz-Graz-Umgebung (442), Leibnitz (437) und Weiz (370).

Seit Ausbruch der Pandemie sind in der Steiermark 63.438 Menschen erkrankt, 57.349 Menschen sind wieder genesen.

Mit Stand 24. März 2021 sind in der Steiermark insgesamt 1.839 Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben, in den letzten 24 Stunden sind 9 Todesfälle dazugekommen. 2,9 Prozent der an Corona erkrankten Menschen sind dem Virus zum Opfer gefallen.

Information über Gratistests in Apotheken gibt es hier.

Alle Informationen zum Thema Corona-Virus in der Steiermark finden Sie HIER.

Neuigkeiten:

Ab sofort kann man die Impfdaten des Landes Steiermark quasi "live" abrufen. Auf impfen.steiermark.at kann man genaue Zahlen für das Bundesland ablesen. Zu den Detailauswertungen gehört eine Zeitleiste, die Altersverteilung sowie bestellte und verimpfte Dosen. Bei den Zahlen handelt es sich jeweils um den Stand des Vortages.

Außerdem gibt es unter dem Namen „Impf-Standorte" eine interaktive Steiermarkkarte, die sämtliche Impfstraßen und die rund 800 Impfordinationen der niedergelassenen Ärzte, inklusive genauer Adresse, zeigen.

Das nationale Impfgremium hat die Entscheidung getroffen, den Impfstoff AstraZeneca sehr wohl auch für Menschen über 65 Jahre sowie für Hochrisikopatienten freizugeben. Dies sei auch für die Steiermark erfreulich, weil es eine Anpassung der Impfstrategie ermöglicht. Hermann Schützenhöfer hatte sich als Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz für diese Lösung stark gemacht. "Diese Empfehlung gibt uns nun die Möglichkeit, die älteren Steirer sowie Hochrisikogruppen schneller mit einer Corona-Schutzimpfung zu versorgen", so Landesrätin Juliane Bogner-Strauß.

Schutz durch Erkrankung

Das sind wirklich beruhigende Nachrichten, vor allem für all jene Menschen, die bereits eine Corona-Infektion hinter sich haben: In einer groß angelegten Studie der Med-Uni Graz mit der AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) und der Stanford University wurde die Frage beantwortet, wie stark bereits einmal erkrankte Menschen gefährdet sind, erneut an Corona zu erkranken. Dies wurde erstmals im Rahmen einer Studie basierend auf nationalen Infektionsdaten untersucht und veröffentlicht.

91 Prozent Schutz durch Erkrankung



Im Rahmen der zweiten Infektionswelle (September bis November 2020) wurden Personen, die sich im Rahmen der ersten Infektionswelle (Februar bis April 2020) mit Covid19 infizierten hatten, mit der übrigen österreichischen Bevölkerung verglichen. Nach einem Abstand von ungefähr sieben Monaten zur Erstinfektion zeigte sich, dass Personen mit einer bereits durchgemachten Infektion – im Vergleich zu einem Erstinfekt – ein um 91Prozent niedrigeres Risiko für einen erneuten Infekt aufwiesen. „Obwohl wir natürlich sehr vorsichtig mit Vergleichen zu Impfstoffstudien sein müssen, deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass man nach einer SARS-CoV-2 Infektion einen ähnlich starken Schutz vor einer neuerlichen Infektion hat wie nach einer Impfung“, schlussfolgert Stefan Pilz von der Med Uni Graz, der gemeinsam mit Ali Chakeri von der AGES der Erstautor dieser Fachpublikation ist.

"Wichtige Fakten zur Bekämpfung der Pandemie"

Im Rahmen der Studie wurden bei 40 Personen Re-Infektionen mit SARS-CoV-2 nachgewiesen. Ein kleiner Warnhinweis: Es wurden zwar PCR-Tests für die Diagnosesicherung eingesetzt, dennoch weisen die Studienautoren darauf hin, dass die Ergebnisse aufgrund der nicht zu 100% spezifischen Tests vorsichtig zu interpretieren sind.

Dennoch sei diese Publikation von entscheidender Bedeutung, weil sie zum ersten Mal das tatsächliche Re-Infektionsrisiko der gesamten Bevölkerung eines Landes, inklusive aller Altersgruppen, darstellt. „Diese Daten zeigen eine sich aufbauende Immunität gegen SARS-CoV-2 in der österreichischen Bevölkerung, wobei wir aktuell noch nicht wissen, inwieweit diese Immunität auch auf diverse Virusmutationen umzulegen ist“, betont Franz Allerberger von der AGES. Weitere Auswertungen des Re-Infektionsrisikos über längere Zeiträume, sowie auch Daten aus anderen Ländern, seien daher erforderlich. Die Forschungsgruppe rund um Stefan Pilz, Franz Allerberger und John PA Ioannidis von der Stanford University wird diese auch in Zukunft bearbeiten. Die Wichtigste Botschaft der Forscher: "Aktuell geben uns diese Studienergebnisse aber vor allem eines – wichtige Fakten mit einem positives Signal im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie."

Seit 1. Feburar können sich alle Steirer für eine Corona-Schutzimpfung vormerken lassen, ebenfalls unter www.steiermarkimpft.at.