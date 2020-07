Felssturzgefahr am Grazer Kalvarienberg

Eine lose Steinplatte sorgt aktuell am Kalvarienberg für Gefahr.



Die erschreckenden Nachrichten über die tragisch ausgegangenen Felsstürze in der Bärenschützklamm oder der Eisriesenwelt sind noch frisch im Gedächtnis, jetzt wird auch am Grazer Kalvarienberg vor Gefahr gewarnt.

Gefahr im Verzug: Der Bereich am Kalvarienberg wurde vorerst gesperrt.

Lose Steinplatte entdeckt



"Am vergangenen Wochenende war eine Gruppe dabei, den Kalvarienberg von Grünbewuchs zu säubern. Dabei wurde entdeckt, dass knapp unterhalb der Kreuzigungsgruppe eine etwa drei Quadratmeter große Felsplatte droht, abzurutschen", berichtet Friedrich Hager, Geschäftsführender Wirtschaftsrat des Pfarramt Graz-Kalvarienberg. Bereits am Montag, dem 20. Juli, wurde durch die Bau- und Anlagenbehörde Graz nach einer örtlichen Besichtigung verfügt, die Kalvarienberganlage wegen Gefahr in Verzug für Besucher vorerst zu sperren. Da die gesamte Oberfläche des Berges denkmalgeschützt ist, wird versucht, mit dem Einvernehmen des Bundesdenkmalamtes diese Felsplatte durch eine Fachfirma entsprechend zu fixieren.