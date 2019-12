Festtage voll Glück und Heischen

Die Tradition bringt weit mehr mit als Glücksbringer zu Silvester.



Gerade in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester finden sich an hochfrequentierten Orten in Graz Verkaufsstände mit Kleeblättern, Schweinchen, Rauchfangkehrern und Marienkäfern aus Marzipan, Plastik oder Stoff. Dass man zu Silvester seinen Liebsten Glücksbringer schenkt, ist in unseren Köpfen fest verankert. Doch geht es nach der Tradition, ist das Schweinchen-Schenken zu Neujahr nur ein Teil jener Bräuche, die uns im kommenden Jahr Glück bringen sollen.

Heischebrauch

Bereits am 28. Dezember, dem "unschuldigen Kindertag", beginnen die Glückwünsche mit dem "Frisch-und-G'sund-Schlagen". "Bei diesem sogenannten Heischebrauch, bei dem es um das Fordern oder Erbitten von Gaben geht, streichen die Kinder mit ihrer Birkenrute den Erwachsenen über den Körper und sagen dazu einen Spruch", erklärt Martina Edler vom Volkskundemuseum.

Auch das Sternsingen war ursprünglich ein Heischebrauch: "Die katholische Sternsingeraktion gibt es etwa seit den 1950er Jahren, davor waren die Sänger aufgrund ihres eigenen Interesses unterwegs", sagt Edler und führt aus: "Mit Liedern und Glückwünschen wurde für sich selbst gesammelt, oftmals auch Naturalien. Auch die Neujahrsgeiger waren in ähnlicher Mission unterwegs." Erst mit der Sternsingeraktion wurde dann für karitative Zwecke gesammelt, so die Expertin. Auch die Rauhnacht vom 5. auf 6. Jänner ist ein beliebtes Datum sowohl für das Orakeln als auch für das Glückwünschen und Heischen.