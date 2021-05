Ab ins Kino: Ab Dienstag, 8. Juni bringt die Diagonale die Grazer Filmszene wieder in Schwung. Coronabedingt dieses Jahr mit umfangreichem Digitalangebot und Filmpremieren in der Helmut-List-Halle, um Abstand zu wahren. Das Festival des österreichischen Filmes gipfelt in der Diagonale-Preisverleihung am Sonntag, 13. Juni.



Endlich ist es soweit. Die Grazer Kinos haben zwar – abgesehen von der Cineplexx-Kette – schon seit zwei Wochen offen, doch erst mit der Diagonale ist das Comeback perfekt. Nach einem Jahr Ruhepause ist das Festival des österreichischen Filmes zurück in der Landeshauptstadt – und das mit umfangreichem Programm. Also Popcorn bereithalten, Licht aus und Film ab!

Eröffnung im großen Stil

Zum Auftakt wird 2021 der Film "Fuchs im Bau" vom iranischen Regisseur Arman T. Riahis gespielt. Dafür ist man dieses Jahr in die Helmut-List-Halle ausgewichen, wo im Schachbrettmuster rund 600 Zuseher vor der größten Leinwand Österreichs Platz finden. "Fuchs im Bau" dreht sich um die Erfahrungen eines Sonderpädagogen in der Justizanstalt Wien-Josefstadt: Darin unterrichten die Lehrer Hannes Fuchs (Aleksandar Petrović) und Elisabeth Berger (Maria Hofstätter) jugendliche Straftäter und versuchen, ihr Vertrauen zu gewinnen.

Foto: Golden Girls Films

hochgeladen von Ludmilla Reisinger

Ganz abgesehen davon, dass der Film also ein "Coming of Age"-Kammerspiel unter erschwerten Bedingungen darstellt, streift er auch die Schwächen des Strafvollzuges und erhält so gesellschaftliche Tragweite. Denn: "Der Umgang einer Gesellschaft mit jenen, die ihr eine Absage erteilen, erlaubt vielleicht die fundiertesten Rückschlüsse auf sie selbst", beschreiben die beiden Diagonale-Leiter Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber. Den Film beurteilen sie als präzise inszeniert, grandios besetzt und: " Bei aller gesamtgesellschaftlichen Tragweite der verhandelten Konflikte – alles andere als verkrampft." Gespielt wird der "Fuchs im Bau" jeweils am Dienstag, 8. Juni um 13.30 sowie um 18.30 Uhr.



Die Diagonale nachhause holen

Für alle, die das Heimkino präferieren, haben Höglinger und Schernhuber außerdem ein umfangreiches, digitales Begleitprogramm aufgestellt. So gibt es etwa exklusive Onlinepremieren, die via FM4 oder Ö1 gestreamt werden können. Zusätzlich werden ab Freitag, 11. Juni eigene Diagonale-Kollektionen auf den Streamingportalen Flimmit und KINO VOD freigeschalten. Hier können etwa "Maikäfer flieg" – die Verfilmung des Kinderbuchklassikers von Christine Nöstlinger –oder die amerikanische Filmkomödie "Give me Liberty" direkt angesehen werden.

Haben auch dieses Jahr ein reiches Digital-Programm auf die Beine gestellt: Diagonal-Leiter Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber.

Foto: Diagonale/Sebastian Reiser

hochgeladen von Ludmilla Reisinger

Sargnagel im Wettbewerb

Höhepunkt der Diagonale ist traditionell die Verleihung von Österreichs höchst dotierten Filmpreisen am letzten Tag. Auch heuer werden die Hauptpreise in den drei Kategorien "Bester Film", "Bester Dokumentarfilm" sowie "Innovatives Kino" am Sonntag, 13. Juni vergeben. Im Wettbewerb um den besten Spielfilm mischt dabei etwa die Verfilmung von Stefanie Sargnagels Buch "Fitness" mit, die zugleich auf der Diagonale ihre Gala-Premiere feiert. In der Kategorie "Dokumentarfilm" ist dagegen der Streifen "Glory to the Queen" nominiert. Hier porträtiert Regisseurin Tatia Skhirtladze sowjetische Schachmeisterinnen.

Unter "Innovatives Kino" fällt etwa ein Kurzfilm, den die Wiener Künstlerin Lydia Nsiah zu einem Musikstück von Mira Lu Kovacs gestaltet hat. Lu Kovacs wurde vor allem durch die Indieband "My Ugly Clementine" bekannt, machte sich aber zuletzt mit dem Soloalbum "What else can break" selbstständig. Aus diesem stammt auch der Song mit dem nominierten Video. Wer gewonnen hat, wird am Sonntag, 13. Juni zur Primetime bekannt gegeben. Um 20.15 Uhr beginnt die Preisverleihung, die auch über den ORF gestreamt wird.