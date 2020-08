Forderung: Freibäder im Herbst geöffnet lassen

Gemeinderätin Manuela Wutte fordert in einem Antrag, dass die Holding Graz die Freibäder in Graz auch im Herbst geöffnet lässt.



"Durch den Klimawandel ist es in den Herbst hinein sehr warm und auch im September gibt es richtige Sommertage", fordert Grünen-Gemeinderätin Manuela Wutte, dass die Grazer Freibäder auch nach den Sommerferien noch geöffnet bleiben: "Man sollte flexibler auf das Wetter reagieren."

Als Beispiel nennt Wutte das Bad Straßgang: "Dort wurde einmal im September für ein paar Tage aufgesperrt und viele Menschen kamen. Der Wunsch ist auf jeden Fall da."

Die gute Nachricht für alle Badefreunde vorweg: "Angedacht ist die Öffnung der Auster bis Ende September", sagt Holding-Graz-Sprecher Gerald Zaczek-Pichler. Allerdings werden nicht alle Bäder länger geöffnet bleiben: "Wirtschaftlich gesehen ist das nicht sinnvoll, mit dem Schulbeginn sinkt die Frequenz gegen Null. Viele wollen dann nicht mehr baden gehen, meist sind es nur einzelne Personen und Gruppen, dennoch müssten wir aus Gründen der Sicherheit das komplette Personal bereitstellen."

Zeit für Reparaturen



Ein weiteres Problem sieht Zaczek-Pichler darin, dass bereits im September mit allfälligen Reparaturen und Wartungen begonnen wird, um sie vor dem Winter zu beenden und somit im Frühjahr pünktlich zu öffnen. "Des Weiteren ist eine Generalsanierung des Augartenbad und des Sukitzbad geplant, für die wir ebenfalls im September starten müssen", so Zaczek-Pichler.

Was ist Ihre Meinung? Würden Sie erweiterte Öffnungszeiten der Freibäder begrüßen oder schwindet für Sie mit Schulbeginn die Lust am Baden? Schreiben Sie uns an leserbrief@woche.at