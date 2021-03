Forschungserfolg bei Neurodermitis

Rund 15 bis 20 Prozent der Kinder weltweit sind von Neurodermitis betroffen. Das internationale Forschungsprojek "thera-AMPD" der Med Uni Graz in Kooperation mit zwei französischen Instituten soll die Entwicklung neuartiger Therapeutika vorantreiben. Verschiedenste Ansätze werden untersucht, einer davon nutzt UV-Bestrahlung: „Unsere Forschungsergebnisse zeigen die positiven Auswirkungen von UV-Exposition auf das Hautmikrobiom und die Expression von AMP, die so vielversprechend sind, um sie weiter zu verfolgen und für die Entwicklung neuer Behandlungsstrategien zu nutzen“, so Peter Wolf von der Med Uni Graz.