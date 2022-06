Viel zu heiß, um ins Museum zu gehen? Überhaupt kein Problem. In Graz kommt das Museum zu dir in den Park oder sogar ins Schwimmbad.

GRAZ. Rauf aufs Fahrrad und ab in die Grazer Parks und Schwimmbäder. Das hat sich das Grazer Kindermuseum "FRida & freD" gedacht und bringt diesen Sommer seine Ausstellungen zu den Kindern. Während der Ferien ist das Kindermuseum immer Donnerstags und Freitags mit einem Lastenrad unterwegs und freut sich auf die neugierigen Kinderaugen. Lustige Experimente und Spannendes aus den Ausstellungen wartet auf die Kinder.

Eine aktuelle Ausstellung im "FRida & freD" soll interaktiv vermitteln, wo unsere Lebensmittel eigentlich herkommen.

Foto: FRida & freD/Hannes Loske

Wissenschaftliche Ausstellungen to go

Das Programm ist vielfältig und die Kinder dürfen sich auf einiges freuen. "Der Workshop läuft immer so ab, dass wir am Vormittag in einem Freibad sind und am Nachmittag in einen Park fahren", sagt Marcus Heider von "FRida & freD". "Die Aktivitäten beziehen sich auf unsere Ausstellungen und auf das Labor." So werde man etwa mit Stärke und Wasser eine nicht-newtonsche Flüssigkeit herstellen und damit experimentieren oder ein Schneckenrennen zum Salatkopf veranstalten.

Wer also neben Spielen und Schwimmen eine erfrischende Abwechslung braucht, kann sich online unter fridaundfred.at die aktuellen Termine anschauen und sich auf das Museum am Lastenrad freuen.

