Für Kinder und Jugendliche: So gut schmeckt das Ernährungskarussell

Gesund essen von Anfang an: Die Stadt Graz fördert gesunde Ernährung und bietet Beratungen dazu an.

Pommes, Spaghetti, Frankfurter: Die Essensvorlieben der Kleinen können einseitig und ernährungswissenschaftlich bedenklich sein. Um ihnen Freude an einer gesunden, ausgewogenen Ernährung und Haltungsturnen näherzubringen, rief das Amt für Jugend und Familie der Stadt Graz ein "Ernährungskarussell" ins Leben. So wurden auch heuer zwei ganztägige einwöchige Bewegungs- und Ernährungsprogramme angeboten. Dort wurde spielerisch und kindertauglich geturnt, gesund gekocht und natürlich gegessen. "Wenn wir unsere Kinder frühzeitig für gesunde Ernährung sensibilisieren, wirkt das nicht nur ein Leben lang nach, sondern sie wirken auch als Mulitiplikatoren in ihre Familien hinein. Projekte wie dieses sind deshalb ganz wichtige Bausteine für eine gesunde Zukunft unserer Stadt", sagt Stadtrat Kurt Hohensinner, der sich über die rege Teilnahme freut. Und auch die Ärztliche Leiterin Ines Pamperl erklärt: "Wichtig für die Nachhaltigkeit ist natürlich vor allem die Fortsetzung des eingeschlagenen Weges durch die Eltern." So soll das in der Woche Erlernte längerfristig umgesetzt werden. Ernährungsmedizinische Beratungen werden das ganze Jahr über angeboten. Alle Details gibt es online unter: www.richtigessenvonanfangan.at.