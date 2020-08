Geidorf: Ein Bezirk im Aufbruch

Die Wirtschaft in Geidorf ist wieder im Kommen. Der Bezirk punktet auch durch seine Lebensqualität.

Die Stadt Graz zeichnet sich durch ihre Vielfalt, ihre unzähligen Möglichkeiten und ihre bunte Wirtschaftsstruktur aus – der Bezirk Geidorf bietet einen perfekten Querschnitt dieses Angebotes: von Sportmöglichkeiten aller Art über die Vielfalt in Sachen Kulinarik und Gastronomie bis hin zu Lebensqualität durch unzählige Grünflächen. Wir haben uns den dritten Grazer Bezirk genauer angesehen.

Paradies für Sportler



"Der Bezirk Geidorf bietet einfach Lebensqualität. Neben dem großzügigen Grünraum werden hier vor allem für Sportler unzählige Möglichkeiten geboten. So findet man mehrere Bezirkssportplätze oder auch große Sporteinrichtungen wie das USI", berichtet Bezirksvorsteher Gerd Wilfling. Auch Philipp Hochstrasser, Bezirksobmann des Wirtschaftsbundes, rückt vor allem die Möglichkeiten in Sachen Sport und Freizeit in Geidorf in den Vordergrund: "Vom Schwimmen im Margarethenbad über Tennis beim GAK bis zu Beachvolleyball am Murbeach – das Angebot ist wirklich enorm. Und auch für Menschen, die sich ohne Anmeldung oder Eintritt sportlich betätigen wollen, sind alle Voraussetzungen gegeben. Die Workout-Box an der Murpromenade ist extrem gut frequentiert, auch der Basketballplatz ist unglaublich beliebt!"

Top: Marcel Berghofer, Philipp Hochstrasser, Gerd Wilfling und Karlheinz Kornhäusl werden im "barista's" bestens versorgt.

Foto: Jorj Konstantinov

hochgeladen von Stefan Haller

Wirtschaft wieder im Kommen



Ebenso vielfältig wie die Sport- und Freizeiteinrichtungen ist auch die Wirtschaftsstruktur im Bezirk Geidorf, wie Karlheinz Kornhäusl, Bezirksparteiobmann der ÖVP Graz-Geidorf und Mitglied des österreichischen Bundesrates, stolz berichtet: "Geidorf ist kein Bezirk der Großkonzerne und der Industrie, aber dafür umso reicher an Klein- und Mittelunternehmen und die Dichte an besonders innovativen Unternehmen ist groß." Als eines der "Flaggschiffe" des Bezirksunternehmertums sehen Kornhäusl, Wilfling und Hochstrasser unter anderem die Gastronomie: "Kulinarik wird in Geidorf absolut großgeschrieben. Natürlich hat die Corona-Krise auch hier nicht haltgemacht. Aber viele Betriebe in Geidorf sind kleinstrukturiert und deswegen sehr flexibel aufgestellt. Aktuell ist deswegen auch durchaus wieder eine gewisse Aufbruchsstimmung zu spüren."