Gesperrte Wanderwege in Graz: Runder Tisch kommt

Verantwortliche der Stadt Graz wollen das Problem gesperrter Wanderwege lösen: Bald wird diskutiert.

Die Grazer packt immer stärker die Wanderlust: Gebremst wird diese Freude aber häufig durch abgesperrte Wege, die oft jahrzehntelang genutzt wurden und plötzlich der Öffentlichkeit nicht mehr zur Verfügung stehen. "Monatlich bekomme ich Meldungen von Bürgern, die von neuen Wegabsperrungen berichten. Die Zahl der für die Bevölkerung zugänglichen Wanderwege sinkt kontinuierlich", zeigte die Grüne Gemeinderätin Andrea Pavlovec-Meixner bereits Ende März auf.

Die Stadt Graz sollte ihrer Meinung nach Hinweise der Bevölkerung aufnehmen, die Grazer bei etwaigen Rechtswegen unterstützen und das öffentliche Interesse von Geh- und Wanderwegen sicherstellen. Genau aus diesem Grund hat sie das Problem auch in den Gemeinderat gebracht – und das mit Erfolg.

Zahlreiche Wanderwege wurden in Graz abgesperrt.

Foto: KK

hochgeladen von Christoph Hofer

Liste dank WOCHE-Lesern

Vor Kurzem übergab Pavlovec-Meixner eine umfangreiche Liste mit gesperrten Wanderwegen an Stadtrat Günter Riegler, der als Liegenschaftsreferent und Alpenvereinsvorsitzender quasi doppeltes Interesse an dieser Thematik hat.

Der Stadtrat hat nun zugesagt, in nächster Zeit einen runden Tisch mit allen Beteiligten (u.a. Abteilung für Immobilien, Präsidialabteilung, zuständige Gemeinderatsmitglieder) auszurichten, um über die zunehmenden Wegblockaden zu diskutieren und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. "Ich freue mich riesig, dass jetzt Bewegung in die Sache kommt", sagt Pavlovec-Meixner. Die Wanderwege-Liste wäre ohne die WOCHE-Leser jedenfalls nicht so umfangreich geworden: Nach einem Aufruf vor rund zwei Monaten meldeten sich unzählige Grazer und zeigten auf, in welcher Gegend eine Absperrung das Spazierengehen und Wandern verhindert.

Alle Randbezirke betroffen

Eines zeigt sich dabei deutlich: Das Problem ist nicht auf einen Bezirk oder eine spezielle Gegend beschränkt. Betroffen sind sämtliche Außenbezirke: In Andritz ist etwa der Zugang Lineggberg nicht möglich, in Eggenberg ist der Weg über die Hubertushöhe auf den Plabutsch oder auf die Kernstockwarte (die WOCHE berichtete) nicht zugänglich, während in St. Peter beziehungsweise Pachern der Weg beim Schloss Reintal endet oder in Waltendorf die Verbindung zwischen Rudolfstraße und Ragnitz zu Problemen führt. Wir bleiben dran ...