Exklusiv bei MeinBezirk.at gibt es zehn Exemplare von "Gusto aufs Weinland" zu gewinnen, dem wohl umfangreichsten Gastronomieführer für das Weinland Steiermark.

STEIERMARK. Noch nie war das steirische Weinland in so konzentrierter Form zu erleben: Erstmals fasst ein Buch die drei großen Weinregionen, die Süd-, Ost- und Weststeiermark zusammen und bietet als Draufgabe noch eine Reise durch das Almen., Jogl- und Apfelland. Insgesamt werden auf über 400 Seiten mehr als 1.200 Buschenschanken, Wirtshäuser, Restaurants und Weingüter in "Gusto aufs Weinland" präsentiert und mit Begeisterung und Herzblut kurz und prägnant beschrieben.

Geheimtipps aus dem Feinkost-Universum

Dabei werden neben einer Fülle an wunderbaren Ausblicken, auch viele Geheimtipps in dieser gewachsenen Kulturlandschaft präsentiert und zeichnen so ein umfangreiches Bild des steirischen Feinkost-Universums. Ob es nun der exzellente Wein, die charmanten Buschenschänken oder die Restaurants zum Zungenschnalzen sind, „Wo i geh’ und steh’, tut mir mein Herz so weh …“ heißt es im Erzherzog-Johann- Jodler. Eine ewig gültige Textzeile, wenn es gilt, die Steiermark und ihre Schönheiten zu beschreiben.

Gerhard Felbinger präsentiert stolz den Gastroführer "Gusto aufs Weinland", der zu einer kulinarischen Entdeckungsreise einlädt.

Foto: Privat

hochgeladen von Andreas Strick

10 Bücher zu gewinnen

MeinBezirk.at verlost nun exklusiv zehn Exemplare dieses umfangreichen Werkes, das in der Steiermark seines gleichen sucht. Beantworte uns einfach die folgende Gewinnspielfrage und mit etwas Glück, besitzt du schon bald diesen einmaligen Gastronomieführer:

Wie viele Gastronomiebetriebe werden in "Gusto aufs Weinland" vorgestellt?

Das Buch ist darüber hinaus im Handel bei Moser Graz, in allen steirischen Morawa-Filialen sowie unter www.gustoauf.at um 17,90 Euro erhältlich.

„Wo i geh’ und steh’, tut mir mein Herz so weh …“ heißt es im Erzherzog-Johann- Jodler, wenn es gilt, die Steiermark und ihre Schönheiten zu beschreiben.

Foto: ÖWM / WSNA

hochgeladen von Andreas Strick

Das könnte dich auch interessieren:

Die "Tierisch Cool"-Woche begeisterte die Besucher