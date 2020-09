Im Rahmen unserer Kampagne "Steiermark, da bin ich gern" möchten wir über den Sommer hinweg die schönsten Ecken unserer Steiermark aufzeigen. Passend dazu verlosen wir ab sofort exklusive Steirertickets!

Von der Weinstraße, über den Schöckl bis hin zum grünen See – in der Steiermark gibt es einzigartige Plätze zu erkunden. Das heurige Jahr bietet sich dazu an, die schönsten Routen und Destinationen im eigenen Bundesland (wieder) zu entdecken. Und dabei möchten wir euch unterstützen!

Steiermark neu entdecken

Ab sofort verlosen wir regelmäßig ein exklusives Steirerticket für unsere Leserinnen und Leser. Dahinter verbergen sich Abenteuer, Blicke hinter die Kulissen und einzigartige Führungen quer durch das grüne Herz Österreichs. Die WOCHE Steirertickets sollen aufzeigen, wie vielfältig die Steiermark doch ist und gleichzeitig Lust auf eine Entdeckungsreise vor der eigenen Haustüre machen!

Didi Ganshofer ganz privat

Sie gelten als eine der erfolgreichsten Schlagerbands der Gegenwart – und das nicht ohne Grund! Die Rede ist natürlich von den Paldauern. Die berühmte Schlagerband wurde bereits 1968 gegründet. Ihren Namen haben "Die Paldauer" – wie unschwer zu erkennen ist – von der steirischen Marktgemeinde Paldau. Aufgrund von Corona musste die Band, welche vor allem für ihre grandiosen Live-Auftritte bekannt ist, eine Zwangspause einlegen. Nichts desto trotz möchten wir es nun einer WOCHE-Leserin bzw. einem WOCHE-Leser ermöglichen, den Leadsänger der Paldauer persönlich kennenzulernen.

Didi Ganshofer ganz privat: der Leadsänger der Paldauer zeigt dir sein steirisches Lieblingslokal und beantwortet deine Fragen – Autogramme und Selfies sind natürlich inkludiert.

Foto: BePo

hochgeladen von Marketing WOCHE

Sichere dir das 6. Steirerticket

Im Rahmen unseres sechsten Steirertickets verlosen wir nämlich ein ganz besonderes Meet & Greet mit Didi Ganshofer – dem Leadsänger der Paldauer! Das exklusive Treffen findet in dem steirischen Lieblingslokal von Didi Ganshofer statt – Termin und Ort werden persönlich mit der Gewinnerin/dem Gewinner vereinbart.

Du möchtest die einzigartige Möglichkeit nutzen und dem Leadsänger der Paldauer deine ganz persönlichen Fragen stellen? Dann verrate uns mit einem Satz, warum gerade du das Meet & Greet gewinnen solltest und schon hast du die Chance auf ein paar unvergessliche Stunden!

Verrate uns in einem Satz, warum gerade du das Meet & Greet gewinnen solltest