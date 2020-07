Im Rahmen unserer Kampagne "Steiermark, da bin ich gern" möchten wir über den Sommer hinweg die schönsten Ecken unserer Steiermark aufzeigen. Passend dazu verlosen wir ab sofort exklusive Steirertickets!

Von der Weinstraße, über den Schöckl bis hin zum grünen See – in der Steiermark gibt es einzigartige Plätze zu erkunden. Das heurige Jahr bietet sich dazu an, die schönsten Routen und Destinationen im eigenen Bundesland (wieder) zu entdecken. Und dabei möchten wir euch unterstützen!

Besondere steirische Erlebnisse

Ab sofort verlosen wir regelmäßig ein exklusives Steirerticket für unsere Leserinnen und Leser. Dahinter verbergen sich Abenteuer, Blicke hinter die Kulissen und einzigartige Führungen quer durch das grüne Herz Österreichs. Die WOCHE Steirertickets sollen aufzeigen, wie vielfältig die Steiermark doch ist und gleichzeitig Lust auf eine Entdeckungsreise vor der eigenen Haustüre machen!

Das erste Steirerticket

Den Anfang unserer Steirertickets macht Stübing – genauer gesagt, das Österreichische Freilichtmuseum Stübing. Das Österreichische Freilichtmuseum Stübing zählt zu den 10 größten Freilichtmuseen Europas. Neben den historischen Bauten aus den verschiedenen Bundesländern bietet das Freilichtmuseum Stübing auch ein tolles Programm für Jung und Alt an: vom gemeinsamen Brot backen, über Filzen bis hin zu einer Ausbildung zum Holzschindelmacher.

Auf den oder die GewinnerIn unseres ersten Steirertickets wartet nicht nur ein Eintritt für zwei Personen in das einzigartige Museum, sondern auch ein Picknick mit einer Bauernjause inmitten der wunderschönen Naturlandschaft.

Und so könnt ihr gewinnen

Um das erste Steirerticket zu ergattern, klickt einfach direkt hier auf "Mitmachen". Das Gewinnspiel läuft zwei Wochen, die bzw. der GewinnerIn wird per E-Mail verständigt. Wir drücken euch die Daumen!

Steirerticket: Österreichisches Freilichtmuseum Stübing