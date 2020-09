Der heutige 10. September ist der Welttag der Suizidprävention. Die Steiermark ist mit 217 Suizidtoten im Jahr 2018 an der traurigen Spitze Österreichs, mit dem Präventionsprojekt "GO ON!" soll dem entgegengewirkt werden.

Tabuthema brechen



Mit Vorträgen , Diskussionen oder Workshops will GO ON vor allem in der Aufklärungsarbeit aktiv werden. Durch den neuen Standort in Graz sei man mittlerweile in allen steirische Bezirken präsent, berichtet Projektleiterin Sigrid Krisper: "Unser primäres Ziel ist die Entstigmatisierung des Themas Suizid. Wir wollen Wissen vermitteln und den Leuten aufzeigen, wohin sie sich im Bedarfsfall wenden können."

Das Regionalteam von GO ON! in Graz, bestehend aus den beiden Psychologinnen Doris Klug und Sigrid Bertha, möchte im Rahmen von kostenlosen Vorträgen so viele Menschen wie möglich in der Hauptstadt erreichen, und durch Schaffung von erhöhtem Bewusstsein und Wissen zu einem angstfreien Umgang mit dem Thema Suizidalität beitragen. Den Auftakt machen zwei "Streifzüge durch Graz am 21. September und 9. Oktober, alle Infos dazu unter 0664/42 31 465. Die GO-ON-Suizidprävention Steiermark ist ein vom Gesundheitsfonds finanziertes und vom Dachverband der Psychosozialen Dienste Steiermark getragenes Projekt, das seit April 2020 in allen steirischen Bezirken erfolgreich angeboten wird (www.suizidpraevention-stmk.at). Auch die Stadt Graz versucht, als Multiplikator zu agieren, wie KP-Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer betont: "Wir unterstützen dieses Projekt indem wir vor allem beim Verbreiten und Bekanntmachen der Botschaft helfen. Es gilt, möglichst viele Multiplikatoren zu gewinnen, damit über das Thema Suizid auch gesprochen wird."

Anna Hopper, Vorsitzende des Sozialausschusses des Gemeinderats und ÖVP-Graz-Geschäftsführerin erklärt abschließend: „80 Prozent der Menschen, die durch Suizid sterben, kündigen diesen davor an. Suizidprävention wird neben der gesundheitlichen Komponente daher maßgeblich von der sozialen Komponente getragen! Im Sozialressort der Stadt Graz versuchen wir deswegen, aktiv gegen Faktoren wie Anonymität und Vereinsamung vorzugehen.“