Gott hat die Erde nur einmal geküsst. Genau an dieser Stelle, wo jetzt Graz ist.



Diese, zugegeben etwas abgewandelte, Liedzeile der deutschen Band "Die Prinzen", bringt es eigentlich schon auf den Punkt, wieso Graz der beste, tollste und schönste Bezirk der Steiermark ist.

Charmante kleine Schwester



Graz ist jung, Graz ist alt, Graz ist modern, Graz ist traditionell, Graz ist innovativ, Graz ist klassisch, Graz ist sportlich, Graz ist gemütlich, Graz ist ehrlich, Graz ist weltoffen, Graz ist urig. Und genauso sind die Grazerinnen und Grazer. Was die Murmetropole, ja, im Vergleich zu allen anderen steirischen Bezirken sind wir eine Metropole, ausmacht, sind vor allem ihre Bewohnerinnen und Bewohner und für diese gelten die oben angeführten Adjektive genauso. Und gerade weil die Grazerinnen und Grazer so sind, ist Graz eine Stadt mit Seele, Charakter, Humor und Weitblick.

Als kleine Schwester von Wien wird Graz gerne bezeichnet. Ob uns das stört? Keinesfalls! Die kleinen Schwestern sind doch charmanter, lustiger und meist fescher. Außerdem granteln sie weniger.

Graz ist einfach weltklasse



Graz braucht sich auch mit seinen Sehenswürdigkeiten nicht zu verstecken, denn als Unesco Weltkulturerbe haben wir einiges zu bieten. Darüber hinaus können sich vor allem die Grazerinnen und Grazer sehen lassen: An unseren Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Spitälern sowie in der Industrie ist so viel Know-how vertreten, das auch international für Aufsehen sorgt. Das südliche Flair und unsere Lokalszene sorgen dafür, dass Graz eine lebendige Stadt ist, denn bekanntlich kommen beim Reden die Leut' zamm. Wenns dabei noch das eine oder andere Achterl – gerne auch unseres Grazer Stadtweins – gibt, wird man die Grazerin oder den Grazer immer sagen hören: "Ans hamma imma noch trunken!" Und dabei den weltbesten Fußballklub anfeuern. Grazer Herz, was willst du mehr?