Vor Schulstart wurde für die Sanierung von Schulen und Kindergärten Geld in die Hand genommen.

Jetzt, nach den langen Sommerferien, beginnt am Montag wieder der "Ernst des Lebens". In den Grazer Schulen sowie Kinderbildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen wurde in der freien Zeit jedenfalls nicht Däumchen gedreht. So präsentieren sich zahlreiche Standorte in neuem Glanz. "Der Sommer wird traditionell dafür genutzt, um wichtige Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen in diesen Einrichtungen durchzuführen. Die Arbeiten sind vielfältig und reichen von kleinen Verbesserungen über größere Sanierungen bis hin zu Fertigstellungen im Rahmen unseres Schulausbauprogramms GRIPS", erklärt Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner.

Millionen investiert

Zwei ausgebaute Schulstandorte werden im heurigen Herbst erstmals ihre Tore öffnen: In der Volksschule Murfeld stehen nun vier zusätzliche Klassen zur Verfügung, auch für die Ganztagesbetreuung wurde ein zusätzlicher Platz geschaffen. In Summe wurden 5,6 Millionen Euro investiert. Der zweite Ausbau betrifft den Standort Fröbel, wo Räumlichkeiten um 1,5 Millionen Euro für die Nachmittagsbetreuung adaptiert wurden.

Weitere eineinhalb Millionen steckte die Stadt in die Verbesserung von anderen Standorten: Unter anderem betraf das die Erneuerung des Physiksaals in der NMS Fröbel, die Erneuerung der Dachflächenfenster mit Sonnenschutz und Turnsaal- sowie Sanitärsanierung in der VS St. Veit sowie Fassaden- und Fenstersanierungen am Standort St. Andrä. Größere Sanierungen im Ausmaß von rund 150.000 Euro gab es auch an den Standorten Karl Morre, Liebenau und bei der Polytechnischen Schule Herrgottwies.

Große Kleinsanierungen

"Wir wollen unseren Kindern und Jugendlichen nach der Sommerpause eine pädagogisch hochwertige Infrastruktur zur Verfügung stellen, dafür wird in den Sommermonaten fleißig gearbeitet", sagt der Bildungsstadtrat. Geld stand aber auch für die Kinderbildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen parat.

Mit der Investitionssumme in der Höhe von 1,5 Millionen Euro wurden etwa Sanierungsarbeiten beim Hort Prochaskagasse, die Sanierung aller Leitungen sowie der Heizanlage im Kindergarten Schönbrunngasse, die Sanierung von Decken, Beleuchtung und Akustik im Hort Dornschneidergasse sowie diverse Beschattungsanlagen an verschiedenen Standorten und weitere Kleinsanierungen durchgeführt.